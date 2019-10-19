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Анчелотти: «Позвоню Ибрагимовичу и скажу, что мы ждем его в „Наполи“»

сегодня, 22:21
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Вероной» в матче 8-го тура Серии А, а также ответил на вопрос о возможности появления в его команде Златана Ибрагимовича.

Положительный результат был очень важен для нас после двух неудач. В первом тайме соперник создавал нам проблемы, но наша команда уже достаточно опытная, чтобы придерживаться своего плана на игру и выполнять его. 

На вопрос журналиста по поводу слов Ибрагимовича о том, что он бы с удовольствием вернулся в Италию и поиграл в «Наполи» под руководством Анчелотти, тренер неаполитанцев ответил с юмором:

Я срочно, прямо сегодня, позвоню Златану и скажу, что мы его ждем с нетерпением. А завтра буду ждать его решения.

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Объективное мнение
Объективное мнение
   91 / 872
сегодня в 22:33
А что а адруг
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