Анчелотти: «Позвоню Ибрагимовичу и скажу, что мы ждем его в „Наполи“»

сегодня, 22:21

Главный тренер «Наполи» прокомментировал победу своей команды над «Вероной» в матче 8-го тура Серии А, а также ответил на вопрос о возможности появления в его команде .

Положительный результат был очень важен для нас после двух неудач. В первом тайме соперник создавал нам проблемы, но наша команда уже достаточно опытная, чтобы придерживаться своего плана на игру и выполнять его.

На вопрос журналиста по поводу слов Ибрагимовича о том, что он бы с удовольствием вернулся в Италию и поиграл в «Наполи» под руководством Анчелотти, тренер неаполитанцев ответил с юмором: