Тедеско высказался о лимите на легионеров в РПЛ

сегодня, 11:06

Главный тренер «Спартака» высказался о лимите на легионеров в российской Премьер-Лиге. Немецкого специалиста спросили, насколько такие ограничения мешают ему в работе.

У нас есть российские футболисты на каждую позицию, это не проблема. В конце концов, определяющим фактором является качество игрока. А оно есть как у местных ребят, так и у иностранцев. Да, конечно, для меня лимит – это что-то новое, ты не до конца свободен в своем выборе. Потому что если начать игру с пятью российскими футболистами и предстоит вынужденная замена, то выпускать на поле можно будет только россиянина.

Ранее сообщалось, что Тедеско прокомментировал свой первый матч на посту главного тренера «Спартака».