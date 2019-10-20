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Тедеско высказался о лимите на легионеров в РПЛ

сегодня, 11:06

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о лимите на легионеров в российской Премьер-Лиге. Немецкого специалиста спросили, насколько такие ограничения мешают ему в работе.

У нас есть российские футболисты на каждую позицию, это не проблема. В конце концов, определяющим фактором является качество игрока. А оно есть как у местных ребят, так и у иностранцев. Да, конечно, для меня лимит – это что-то новое, ты не до конца свободен в своем выборе. Потому что если начать игру с пятью российскими футболистами и предстоит вынужденная замена, то выпускать на поле можно будет только россиянина.

Ранее сообщалось, что Тедеско прокомментировал свой первый матч на посту главного тренера «Спартака».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   62 / 877
сегодня в 11:53
Пока Тедеско ничего не мешает.
SHMEL
SHMEL
   71 / 877
сегодня в 11:48
Первые признаки нытья от тедески...
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