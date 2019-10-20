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Тедеско заявил, что «Спартаку» не нужны кардинальные изменения

сегодня, 11:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Рубином» ответил на вопрос о том, насколько серьезные изменения ждут команду под его руководством.

Мы много думали перед выбором стартового состава, в команде очень много хороших футболистов. К счастью, нам есть из кого выбирать. Считаю, что кардинальных изменений «Спартаку» не нужно.

Отметим, что после встречи «Спартака» с «Рубином» Тедеско также прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   518 / 877
сегодня в 11:49
Спартаку не хватает чистого разрушителя в опорной зоне. После ухода Фернандо игра посыполась окончательно и собраться так и не может.
Footbolista
Footbolista
   6 / 877
сегодня в 11:48
Нужен забивной нап...моменты по играм есть...голов нет...уберите Дзюбу и Азмуна из зенита будет такая же фигня...
n272nm
n272nm
   325 / 877
сегодня в 11:44
Да-да, не надо никаких изменений, пусть все так и останется и Спартак тихо и спокойно сольется в пердив!
Ладожский
Ладожский
   153 / 877
сегодня в 11:40
Конечно не нужно, пердив все пополнит.
Байкал-38.
Байкал-38.
   120 / 877
сегодня в 11:39
В Спартаке собраны в основном середняки для РПЛ, отсюда и место в таблице и для тебя счастье из них кого то выбирать.
Тедеско ты новый кумир для болельщиков других клубов, достойная смена Кононову!
VIPded
VIPded
   42 / 877
сегодня в 11:33
Незачем изменения. В ФНЛ и так сойдёт...)))
pam06
pam06 ответил Levadia
   30 / 877
сегодня в 11:30
Одной "косметики" будет маловато.
Применят артистический грим. А в гриме СпаМ и не узнаем...
Levadia
Levadia
   79 / 877
сегодня в 11:27
Одной "косметики" будет маловато.
Шуnя771
Шуnя771
   80 / 877
сегодня в 11:23
Посмотрим.
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