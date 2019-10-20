Тедеско заявил, что «Спартаку» не нужны кардинальные изменения

сегодня, 11:20

Главный тренер «Спартака» после матча с «Рубином» ответил на вопрос о том, насколько серьезные изменения ждут команду под его руководством.

Мы много думали перед выбором стартового состава, в команде очень много хороших футболистов. К счастью, нам есть из кого выбирать. Считаю, что кардинальных изменений «Спартаку» не нужно.