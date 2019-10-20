Тедеско заявил, что «Спартаку» не нужны кардинальные изменения

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Рубином» ответил на вопрос о том, насколько серьезные изменения ждут команду под его руководством.
Мы много думали перед выбором стартового состава, в команде очень много хороших футболистов. К счастью, нам есть из кого выбирать. Считаю, что кардинальных изменений «Спартаку» не нужно.
Отметим, что после встречи «Спартака» с «Рубином» Тедеско также прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ.
Тедеско ты новый кумир для болельщиков других клубов, достойная смена Кононову!
Тедеско ты новый кумир для болельщиков других клубов, достойная смена Кононову!