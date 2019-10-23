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Почеттино - о победе «Тоттенхэма»: «Нам нужно было время»

сегодня, 10:49
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победного матча Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:0):

Результат был важен по двум причинам: для придания команде уверенности и трех очков в копилке. Это было очень важно, я очень доволен. Приятное ощущение. Становится очевидно, что все, что нам требовалось, это лишь время. И теперь надо продолжать двигаться вперед шаг за шагом.

В этом году мы поздно начали подготовку к сезону, но это не может служить оправданием. Если запаздываешь, надо ускоряться. Медлить в нашей профессии нельзя. Главное - сохранять спокойствие, не драматизировать. Улыбаться в ответ на сложности, сохранять позитивный настрой и надеяться на следующие матчи.

Чувствую, что болельщики любят меня. Они должны знать, что и я их люблю, но на первом месте для меня сама команда. Ситуация была сложной, но мы показали, что мы - команда. Сейчас снова демонстрируем ту преданность своему делу, которую показывали ранее.

Ранее Почеттино рассказал о трудном периоде своей команды. 

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