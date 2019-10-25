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«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance

сегодня, 15:26

Ливерпуль" одержал в пятницу победу в Высоком суде Лондона по иску нынешнего титульного спонсора компании New Balance, что открывает путь к заключению очень выгодного контракта с компанией Nike.

New Balance выступил с иском в связи с предполагаемым отказом клуба выполнить условия контракта на сумму в 40 млн фунтов стерлингов (более 51 млн евро), который истекает в мае 2020 года. Действующий победитель Лиги чемпионов заявил в суде, что нынешний американский спонсор не в состоянии конкурировать с Nike, который предложил мерсисайдцам пятилетний контракт с ежегодными выплатами на сумму в 30 млн фунтов (38,6 млн евро). Это касается прежде всего маркетинга и продажи товаров с маркой «Ливерпуля» за рубежом "не менее чем в 6 тыс. магазинах по всему миру, 500 из которых владеет непосредственно Nike. Судья в вынесении вердикта посчитал аргументы именитого футбольного клуба более весомыми, отметив, что в данном случае следует учитывать статус и влияние команды.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник ПСЖ Атем Бен Арфа намерен отсудить 8 млн евро у парижского клуба.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   10 / 890
сегодня в 17:10
Суд продажный
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   268 / 890
сегодня в 17:05
Конкретный кидок
Armyan4eG
Armyan4eG
сегодня в 16:36
в судебной системе сша думаю невозможно учитывать статус и влияние какой либо из сторон в таких делах...
цирк.
"договор дороже денег" ... уже не актуально) в европе.
NewBalance чёткий и качественный брэнд по сравнению с говNIKE
MACBARTON
MACBARTON
   322 / 890
сегодня в 16:35
нормальные пацаны на найках)
Василий 50
Василий 50
   377 / 890
сегодня в 16:25
Деньги огромные.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   190 / 890
сегодня в 16:23
"Ливерпуль" может выбирать.
allemz
allemz
   23 / 890
сегодня в 16:07
Знатное кидалово))
e1ee
e1ee
   839 / 890
сегодня в 16:02
Мда, "Надежный" партнер ниче не скажешь, который не выполняет контракт. Аргументы разрыва контракта тоже железные конечно.
L.F.C.
L.F.C.
   31 / 890
сегодня в 15:55
И NB жаль, и Ливерпуль понять можно, доходы от бэланс несопоставимы с найковскими, там вроде самый большой доход от спонсора будет среди всех англ.команд.
А вообще лучше адика нет.
dino-hsv
dino-hsv
   95 / 890
сегодня в 15:28
"в данном случае следует учитывать статус и влияние" - прям как в российских судах
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