«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance

сегодня, 15:26

Ливерпуль" одержал в пятницу победу в Высоком суде Лондона по иску нынешнего титульного спонсора компании New Balance, что открывает путь к заключению очень выгодного контракта с компанией Nike.

New Balance выступил с иском в связи с предполагаемым отказом клуба выполнить условия контракта на сумму в 40 млн фунтов стерлингов (более 51 млн евро), который истекает в мае 2020 года. Действующий победитель Лиги чемпионов заявил в суде, что нынешний американский спонсор не в состоянии конкурировать с Nike, который предложил мерсисайдцам пятилетний контракт с ежегодными выплатами на сумму в 30 млн фунтов (38,6 млн евро). Это касается прежде всего маркетинга и продажи товаров с маркой «Ливерпуля» за рубежом "не менее чем в 6 тыс. магазинах по всему миру, 500 из которых владеет непосредственно Nike. Судья в вынесении вердикта посчитал аргументы именитого футбольного клуба более весомыми, отметив, что в данном случае следует учитывать статус и влияние команды.