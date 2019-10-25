ГлавнаяНовости

СМИ: «Зенит» обязан выкупить Осорио

сегодня, 17:35
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Йордан Осорио сыграл за питерский клуб пятый матч. Это была встреча с «РБ Лейпциг» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, «сине-бело-голубые» обязаны выкупить 25-летнего венесуэльца за 7 млн евро. Это условие было прописано в арендном договоре между «Зенитом» и «Порту», которому и принадлежит Осорио. Португальский клуб получит 3,5 млн евро за трансфер, потому что они владеют 50% прав на венесуэльца.

Ранее Осорио рассказал, что в «Зените» у него будет возможность профессионального роста.

Все новости
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответил чемпионство с душком
   213 / 890
сегодня в 18:06
Опять бомжей на деньги развели.
Аргументируй.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   289 / 890
сегодня в 17:47
Опять бомжей на деньги развели.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   697 / 890
сегодня в 17:41
Удачи Осорио!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100