Рэшфорд: «МЮ нужны победы, чтобы преодолеть этот непростой этап»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал комментарий после победы над «Челси» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

«Манчестер Юнайтед» продолжает переживать непростой этап.

Единственный способ преодолеть его – пробиться через это и побеждать, потому что именно победы делают всех счастливыми. Когда ты побеждаешь, то просыпаешься в хорошем настроении.

Мы проделали большую и продуктивную работу начиная с предсезонки. Старт сезона оказался не таким, как мы ожидали, но мы должны через это пройти.