Джордан Ларссон: «Не собираюсь останавливаться»

Нападающий «Спартака» поделился мнением об игре с «Ростовом»:

Эмоции сумасшедшие. Это было очень круто. Да, я — форвард, я должен забивать, однако 4 мяча в двух матчах — это невероятно и добавляет уверенности в себе. Особенно учитывая ту чёрную полосу, которая была в предыдущем месяце. Это очень важно и здорово.

Я благодарен партнёрам. Это лучший сезон в карьере. Я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, нужно продолжать забивать. Самое главное — помогать команде выигрывать.