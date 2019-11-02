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Сарри: «Во взглядах Игуаина что-то изменилось после „Челси“»

сегодня, 15:05

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением об игре форварда своей команды Гонсало Игуаина

Гонсало – отличный игрок, но у него был трудный сезон.

Этим летом я наблюдал, как он тренируется с максимальной мотивацией. В Лондоне я слышал от него некоторые высказывания, которые мне совсем не понравились, но теперь все поменялось. Значит, что-то изменилось в его взглядах. Когда у него большая мотивация, он становится очень важным игроком.

31-летний аргентинец играл за «Челси» во второй половине сезона-2018/19. В 18 матчах он забил 5 голов. 

Ранее Сарри порассуждал о предстоящем матче Серии А против «Торино».

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