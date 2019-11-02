Сарри: «Во взглядах Игуаина что-то изменилось после „Челси“»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мнением об игре форварда своей команды .

Гонсало – отличный игрок, но у него был трудный сезон.

Этим летом я наблюдал, как он тренируется с максимальной мотивацией. В Лондоне я слышал от него некоторые высказывания, которые мне совсем не понравились, но теперь все поменялось. Значит, что-то изменилось в его взглядах. Когда у него большая мотивация, он становится очень важным игроком.