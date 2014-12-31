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Кирьяков: «Попросил ребят профессионально отнестись к празднованию Нового года»

31 декабря 2014, 16:34
 Старший тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков дал интервью в преддверии Мемориала Гранаткина.
 
- Мы понесли некоторые кадровые потери из-за травм, из-за этого пришлось отменить полноценную двустороннюю игру, которые мы хотели провести 30 декабря. Астемир Гордюшенко приехал в сборную уже травмированным, позже мы потеряли из-за повреждений Джамшеда Рахмонова и Владислава Никитина. По договоренности со сборной Москвы решили отдать им защитника Андрея Алексеева, чтобы обеспечить его большей игровой практикой и увидеть, на что он по-настоящему способен.

В целом мы выполнили весь объем работы, который планировали на московском сборе перед Мемориалом Гранаткина. Доволен отношением ребят к делу, тем, как они переносили предложенные нами нагрузки. Считаю, что мы неплохо подготовились к предстоящему турниру. Попросил ребят профессионально отнестись к празднованию Нового года. Ведь уже второго января мы отправляемся в Санкт-Петербург, а третьего – играем с Молдавией.
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Автор: Юрий Зотов
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