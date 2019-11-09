Ван Дейк и Депай - в заявке сборной Нидерландов на матчи отбора Евро-2020

Пресс-служба национальной сборной Нидерландов опубликовала список игроков, вызванных на ноябрьские матчи против команд Северной Ирландии (16 ноября) и Эстонии (19 ноября).
Полный список игроков:
Голкиперы: Яспер Силлессен (Валенсия), Кеннет Вермеер (Фейеноорд), Йерун Зут (ПСВ).
Защитники: Патрик ван Анхольт (Кристал Пэлас), Натан Аке (Борнмут), Дэйли Блинд (Аякс), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Дензел Думфрис (ПСВ), Матийс де Лигт (Ювентус), Йоел Велтман (Аякс), Стефан де Врей (Интер).
Полузащитники: Райан Бабель (Галатасарай), Донни ван де Бек (Аякс), Стивен Бергейс (Фейеноорд), Френки де Йонг (Барселона), Квинси Промес (Аякс), Дэйви Преппер (Брайтон), Мартен де Роон (Аталанта), Кэлвин Стенгс (АЗ), Кевин Стротман (Марсель), Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль).
Нападающие: Мирон Боадю (АЗ), Мемфис Депай (Лион), Люк де Йонг (Севилья), Ваут Вегорст (Вольфсбург).
Напомним, что свой прошлый матч в квалификации к Евро-2020 сборная Нидерландов завершила победой над командой Беларуси.