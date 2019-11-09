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Сотруднику «Рубина» запретили посещать матчи команды из-за драки в Самаре

вчера, 13:00

Во время матча 15-го тура российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» произошла драка футбольных фанатов. Эпизод случился во втором тайме, в потасовке принимали участие несколько десятков человек.

Дракой заинтересовалось руководство РПЛ и начало проверку по этому инциденту. По информации источника, проверку уже провели силовики в Самаре, которым в наследство от чемпионата мира досталось высокотехнологичное оборудование. Они изучили записи с камер и нашли виновников. 

Наказание получил руководитель департамента «Рубина» по работе с болельщиками Роберт Гиззатуллин, которого вчера судили в Самаре по административной статье. Ранее на него был составлен протокол по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», доставили его в суд и привлекли к административной ответственности. Как сообщили в силовых структурах, Гиззатуллина внесли в список МВД РФ, на год запретив посещение футбольных матчей.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   265 / 939
вчера в 14:45
Дискриминация какая то
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 13:40
Строго наказали.
mangoх12
mangoх12
   33 / 939
вчера в 13:31
легко отделался Мамаеву срок впаяли
ermak6848
ermak6848
   192 / 939
вчера в 13:19
нашли крайнего...
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