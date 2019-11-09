Сульшер: «Гринвуда ждет большая карьера, но пока ему рано играть в основе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об игре 18-летнего нападающего «манкунианцев» .

Гринвуда ждет большая карьера, но пока ему рано выходить на поле в основе. Он понимает, почему играет не так много.

У нас был сложный период, так как Марсьяль долго не мог играть, и было бы неправильно взваливать весь груз ответственности на Гринвуда. Нужен баланс, чтобы он мог играть, тренироваться и отдыхать. Ему нужно учиться играть на взрослом уровне. В прошлом сезоне он был переведен из команды U18 и сейчас тренируется с основой каждый день. По щелчку пальцев у нас ничего не происходит. Надо каждый день работать, если ты хочешь быть в команде.

Гринвуд – наш правый фланг. Я дал отдохнуть Джеймсу, потому что он много играл, а Мэйсон – меньше. Однажды мы увидим на фланге топ-игрока.