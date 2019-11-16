Мещеряков: «Выводы о судейской реформе делать рано»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о реформах судейства в российском футболе.

Одним из решений в рамках судейской реформы стало назначение на пост председателя судейского комитета РФС генерального директора «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца, сменившего на этой должности Николая Левникова.

Я к этой реформе никак не отнесся. Я воспринял ее как данность. Думаю, еще рано делать какие-либо выводы. Посмотрим, какие будут результаты и что будет происходить на поле.