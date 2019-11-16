ГлавнаяНовости

Мещеряков: «Выводы о судейской реформе делать рано»

сегодня, 13:02

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о реформах судейства в российском футболе.

Одним из решений в рамках судейской реформы стало назначение на пост председателя судейского комитета РФС генерального директора «Сбербанк Капитал» Ашота Хачатурянца, сменившего на этой должности Николая Левникова.

Я к этой реформе никак не отнесся. Я воспринял ее как данность. Думаю, еще рано делать какие-либо выводы. Посмотрим, какие будут результаты и что будет происходить на поле.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «В ЦСКА Ефремов не останется»
Сегодня, 14:12 Комментарии7
Григорян: «Последние успехи „Тамбова“ - плоды моей работы»
Сегодня, 14:07 Комментарии6
«Оренбург»: «Егорова нужно менять»
Сегодня, 13:13 Комментарии7
Колосков поддержал реформы в российском судействе
Сегодня, 13:07 Комментарии6
А. Федун: «Реформы в судействе? Я не занимаюсь футболом»
Сегодня, 12:25 Комментарии20
Иванов: «Егорова надо менять, это мое мнение»
Сегодня, 12:10 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 856
сегодня в 14:07
Не пойму о каких реформах и изменениях идёт речь.
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
сегодня в 14:05
Что было, то и будет - федеральные льготы останутся у команд, распределяющих народное добро.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100