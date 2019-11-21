ГлавнаяНовости

Моуриньо: «Мне не нужны новые игроки»

21 ноября 2019, 18:06

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо на своей первой пресс-конференции в качестве наставника «шпор» заявил, что ему не нужны новые игроки.

Мне не нужны новые игроки. Я доволен теми, кто есть в моем распоряжении. Мне просто нужно провести больше времени с ними. Я хорошо их знаю по играм против них, но ты никогда не знаешь всё о способностях игроков.

Отметим, что Моуриньо начал пресс-конференцию со слов о бывшем наставнике «шпор» Маурисио Почеттино.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лэмпард: «Я не возглавлю „Тоттенхэм“»
Сегодня, 00:03 Комментарии8
Галлиани: «Ибрагимович повысит уровень Серии А»
Вчера, 23:45 Комментарии1
Пиоли: «Ибрагимович - чемпион»
Вчера, 23:29 Комментарии0
Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»
Вчера, 22:49 Комментарии14
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Вчера, 20:30 Комментарии19
Шевченко: «Ибрагимович способен существенно помочь „Милану“»
Вчера, 19:12 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
milanetto10
milanetto10
   410 / 831
вчера в 10:19
игроки новые не нужны нужна новая команда
galem72
galem72
   69 / 831
вчера в 10:18
Ему новые очень дорогие игроки.
dok66
dok66
   293 / 831
вчера в 08:05
Решил сыграть поддавки
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   350 / 831
вчера в 05:46
Решил полагаться на тренерский талант?
А на кого списывать неудачи?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   311 / 831
вчера в 04:32
Нужны игроки новые - тем у кого старые хреновые..
STVA 1
STVA 1 ответил kotmyshka
   108 / 831
вчера в 00:37
странно
Лукавит
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 831
21 ноября в 21:39
странно
nikoladolgov
nikoladolgov
   66 / 831
21 ноября в 21:31
Да уж...
Перед тем как разогнать команду ему надо пару слов ...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   5 / 831
21 ноября в 21:25
миланский кабинет в дрме уже десяток лет,так остается по другим веткам скакать с левых акков хаха вот жизнь у паренька
Вот так с упадком клуба у слабонервных психика и ломается. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   18 / 831
21 ноября в 21:04
Через месяц пройдёт букетно-конфетный период и Моур начнёт называть Кейна поленом, ныть про судей и просить денег на усиление.
миланский кабинет в дрме уже десяток лет,так остается по другим веткам скакать с левых акков хаха вот жизнь у паренька
112910415
112910415
   67 / 831
21 ноября в 20:21
решил начать с шутки )
particular
particular
   8 / 831
21 ноября в 19:46
Может ему и победы не нужны? Может, просто, достаточно находится в одной турнирной таблице с остальными..:)) Куда-то пропала особенность...
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 831
21 ноября в 19:44
Новая метла ....... 😩😁😂😉😋🤩
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил заDOOMчивый
   131 / 831
21 ноября в 19:35
Бэйл это не новый игрок, он уже был и в Тоте и под руководством Маура. это проверенный боец!
Но он всё равно будет новичком клуба.
Sergey Z
Sergey Z
   298 / 831
21 ноября в 19:28
Удачи!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   639 / 831
21 ноября в 19:22
Посмотрим как он будет мотивировать игроков ТТХ и как они будут слушаться его.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
21 ноября в 19:21
Ага, не нужно...
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 19:20
Желаю Жозику удачи!
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
21 ноября в 19:00
Скоро найдет причины почему не получилось.
Бубнин
Бубнин
   71 / 831
21 ноября в 18:47
Совсем "сообщения источника" не читает..
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Культурист Семенович
   155 / 831
21 ноября в 18:45
Моуриньо: «Мне не нужны новые игроки», я с нетерпением ожидаю досрочное расторжение контракта руководством Тоттенхэм. Чем быстрее, тем лучше. Впереди много дел, есть на примете ещё команды, которые хотят испытать свою судьбу, у которых водятся денежки.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо на первой пресс-конференции в качестве наставника «шпор» признал, что ошибался во время работы в предыдущих клубах.

Я понял, что допускал ошибки, но не спрашивайте, какие именно. Я не буду совершать те же ошибки.

*********
видать понял,что время - деньги. 3 года это очень долго.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Звезда по имени Солнце
   155 / 831
21 ноября в 18:43
А как же Бэйл?
Бэйл это не новый игрок, он уже был и в Тоте и под руководством Маура. это проверенный боец!
Культурист Семенович
Культурист Семенович
   211 / 831
21 ноября в 18:32
Моуриньо: «Мне не нужны новые игроки», я с нетерпением ожидаю досрочное расторжение контракта руководством Тоттенхэм. Чем быстрее, тем лучше. Впереди много дел, есть на примете ещё команды, которые хотят испытать свою судьбу, у которых водятся денежки.
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
21 ноября в 18:30
щас конечно не нужны, ТО ведь закрыто, а вот к первому января будет совсем другая история))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   171 / 831
21 ноября в 18:18
С такими заявами, через год, бедный ТТХ будет бороться за выживание в АПЛ.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 831
21 ноября в 18:12
Продолжение: " я выведу команду в чемпионшип и выиграю там титул")))
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
21 ноября в 18:10
Через месяц пройдёт букетно-конфетный период и Моур начнёт называть Кейна поленом, ныть про судей и просить денег на усиление.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 831
21 ноября в 18:10
А как же Бэйл?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100