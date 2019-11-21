Моуриньо: «Мне не нужны новые игроки»

21 ноября 2019, 18:06

Главный тренер «Тоттенхэма» на своей первой пресс-конференции в качестве наставника «шпор» заявил, что ему не нужны новые игроки.

Мне не нужны новые игроки. Я доволен теми, кто есть в моем распоряжении. Мне просто нужно провести больше времени с ними. Я хорошо их знаю по играм против них, но ты никогда не знаешь всё о способностях игроков.

Отметим, что Моуриньо начал пресс-конференцию со слов о бывшем наставнике «шпор» .