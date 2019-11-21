Моуриньо: «Мне не нужны новые игроки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо на своей первой пресс-конференции в качестве наставника «шпор» заявил, что ему не нужны новые игроки.
Мне не нужны новые игроки. Я доволен теми, кто есть в моем распоряжении. Мне просто нужно провести больше времени с ними. Я хорошо их знаю по играм против них, но ты никогда не знаешь всё о способностях игроков.
Отметим, что Моуриньо начал пресс-конференцию со слов о бывшем наставнике «шпор» Маурисио Почеттино.
А на кого списывать неудачи?
А на кого списывать неудачи?
Перед тем как разогнать команду ему надо пару слов ...
Перед тем как разогнать команду ему надо пару слов ...
Я понял, что допускал ошибки, но не спрашивайте, какие именно. Я не буду совершать те же ошибки.
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видать понял,что время - деньги. 3 года это очень долго.
Я понял, что допускал ошибки, но не спрашивайте, какие именно. Я не буду совершать те же ошибки.
*********
видать понял,что время - деньги. 3 года это очень долго.