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Кечинов: «При Тедеско Тиль абсолютно не играет»

сегодня, 17:55

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов дал свой комментарий по матчу 17-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

Был интересный и напряжённый матч, где не хватало только голов. В первом тайме «Спартак» смотрелся гораздо убедительнее «Урала», но не смог забить свои моменты. После перерыва у соперника стали появляться подходы. В целом, счёт по игре.

Схема Тедеско была с тремя центральными защитниками. Зобнин и Айртон играли по всей бровке, скорее, как полузащитники. Это современная тактика, которая популярна в Европе. 

Шюррле и Тиль при Кононове начали здорово. Потом Шюррле заболел, сейчас не может набрать оптимальную форму. Непонятно, почему Тиль не показывает игру, которую от него ждут? При Тедеско он абсолютно не играет. Бакаев же в последних играх демонстрирует, что является лидером «Спартака». Видно, что он обрёл уверенность.

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Землянин
Землянин
   296 / 848
сегодня в 18:07
Тиль ушёл в утиль
ААААА Ха Ха Ха :~))
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 18:04
Да там некому играть одни фальшивки.
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