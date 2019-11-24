Игрок «Урала» Ароян: «Спартак» при Тедеско стал другим"

Защитник «Урала» рассказал про нулевую ничью екатеринбуржцев со «Спартаком» в игре 17-го тура РПЛ :

«Спартак» был другим, нежели в предыдущем матче. В первом тайме почувствовал, что у них поменялась схема. Они играли по-другому, сегодняшний «Спартак» больше понравился. Бакаев — хороший игрок, но, думаю, пацаны справились с ним.



Со здоровьем всё хорошо. Тот момент, когда мяч попал мне в голову в матче сборной Армении, нужно забыть. У нас хорошая сборная и хорошие игроки. Мы не такая сборная, чтобы проигрывать 1:9.



Игра сегодня была равная, каждая команда заработала по одному очку — это правильно. Мы прогрессируем, если не считать нескольких провальных игр.