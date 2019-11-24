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Игрок «Урала» Ароян: «Спартак» при Тедеско стал другим"

сегодня, 17:58
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Защитник «Урала» Вараздат Ароян рассказал про нулевую ничью екатеринбуржцев со «Спартаком» в игре 17-го тура РПЛ:

«Спартак» был другим, нежели в предыдущем матче. В первом тайме почувствовал, что у них поменялась схема. Они играли по-другому, сегодняшний «Спартак» больше понравился. Бакаев — хороший игрок, но, думаю, пацаны справились с ним. 

Со здоровьем всё хорошо. Тот момент, когда мяч попал мне в голову в матче сборной Армении, нужно забыть. У нас хорошая сборная и хорошие игроки. Мы не такая сборная, чтобы проигрывать 1:9. 

Игра сегодня была равная, каждая команда заработала по одному очку — это правильно. Мы прогрессируем, если не считать нескольких провальных игр.

 Ранее мнением о матче поделился полузащитник «Урала» Андрей Егорычев.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   14 / 848
сегодня в 18:19
"Я не такая" - говорила она раздеваясь...1:9 кто проиграл, Пушкин?)...
Cremen
Cremen
   48 / 848
сегодня в 18:11
Стало больше беготни, а толку от нее как не было, так и нет.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 18:05
С 9 места переметнулся на восьмое.
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