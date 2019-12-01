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Уткин прокомментировал слова Дзюбы о болельщиках

вчера, 22:44

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова форварда «Зенита» Артёма Дзюбы:

Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать. Никого нельзя сажать за слова, даже на день - мое глубокое убеждение, тот случай, когда я имею на это не голословное право - про меня кричали и пели не раз, и еще споют. А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко.  Простить публично. Много чего можно было бы сказать. А ты еще и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого... Эх.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   9 / 1005
вчера в 23:51
Дзюба - нехороший человек. Вася прав.
RIR68
RIR68
   508 / 1005
вчера в 23:44
Вася Дзюбе ещё фору даст в высказываниях)))
ABir
ABir
   210 / 1005
вчера в 23:41
Раз решил стать звездой и все комментировать, то надо быть готовым, что тебя будут критиковать и оскорблять. Если бы Артём больше молчал, не было на него и такой реакции
wingback
wingback
   260 / 1005
вчера в 23:36
А чего, жиробас журналистом стал, штоле?
cska plus
cska plus
   8 / 1005
вчера в 23:35
Васе пора показаться психиатру, прогресс катастрофический.
time out
time out
   52 / 1005
вчера в 23:32
А кто он после этого? Тот, в кого его превратил блохастый гадючник. Иуда!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   32 / 1005
вчера в 23:22
Языком метёт, как помелом). Мужик не должен много болтать, а в войну он сам был бы полицаем. 55 бы жён, чьи мужья на войне, да жрал бы ворованный самогон с салом и ржал бесконечно от сладкой жизни.
Нацгерой))
Физручини
Физручини
   943 / 1005
вчера в 23:19
закусывать надо, Вася
Hypnoz
Hypnoz
   148 / 1005
вчера в 23:12
С Дзюбой, давно всё понятно...
lobsterdam
lobsterdam
   225 / 1005
вчера в 23:10
а по какой статье народ закрыли? оскорбление давно, лет как почитай 10 уже, декриминализировали...
n272nm
n272nm
   143 / 1005
вчера в 23:10
Вася настолько бездарен и уныл, что пытается хайпить на гнилой теме. При чем тут Дзюба?! Идиоты, не понятно с чего, решили полоскать Дзюбу. И все бы ничего, если бы идиоты не начали делать это на матче сборной, что является очевидным косяком. Полоскали бы на матчах РПЛ их бы никто не тронул. Очевидно, что нельзя поливать помоями капитана сборной, ибо это помои на команду и на нашу страну. целом. После этого правоохранительные органы сделали выводы. Подчеркну, не Артем Дзюба, а менты. Это нужно четко понимать, но понимают эту элементарную вещь не все. Вася Уткин, к примеру, не понимает. потому что Вася - тупой. Вася был спортивным редактором на НТВ плюс и все у него было хорошо, но Вася умудрился все пролюбить и стать никем и ничем. Теперь Вася изо всех сил старается напомнить о себе уважаемой публике. Выглядит это смешно, не умно и нелепо. А то что Дзюба назвал свиней фашистами, так это логично, они же Артема посылали на три буквы, какую реакцию они хотели усидеть от Дзюбы?! Вполне логичная реакция Артема, но дураку Уткину это не понятно. Уткин до сих пор с прости господи Канделаки публично разборки устраивает, как худая баба. Нормальный мужик публично с бабой скандалить не будет, тем более годами. Но и это Васе невдомек. Вася будет указывать Дзюбе, а в зеркало посмотреться Вася не может:))))
Ruslik1982
Ruslik1982
   294 / 1005
вчера в 23:05
посадите и Уткина на 14 суток хотя бы, и не кормите
post-navigator
post-navigator
   156 / 1005
вчера в 23:02
Стоит только по всех подробностях объяснить Уткину - кто, что и сколько раз делал с его, Уткина, мамой - мнение Уткина о словах, за которые не стоит сажать, радикально изменится. Когда затрагиваются личные ценности - многое приходится переосмысливать. Даже если ты полный ... уткин...
iri13
iri13 ответил Gelious
   270 / 1005
вчера в 22:57
Артём схлопотал "звезду" во лбу. Да не привела она его в Европу, не прорубил себе окно как царь. В итоге лишь зазнался.
А кому какое дело, может, он из контрразведки?)))
mangoх12
mangoх12
   28 / 1005
вчера в 22:56
Дзюба знал на что шел , он ничем не лучше других. Лично для меня он дервяшка кем бы он себя там не возомнил. и где бы он не играл, будь то Спартак, Зенит или ЦСКА. хоть и дерево а удар не держит видать не та порода.
Footbolista
Footbolista
   6 / 1005
вчера в 22:56
Уткин все правильно сказал...
kastites
kastites
   322 / 1005
вчера в 22:55
Москали это самое нечтожество на планете Земля
iri13
iri13
   270 / 1005
вчера в 22:55
Больше Уткиных, Ловчевых и Хусаиновых..так правда и всплывает..только вот чья?
Gelious
Gelious
   204 / 1005
вчера в 22:49
Артём схлопотал "звезду" во лбу. Да не привела она его в Европу, не прорубил себе окно как царь. В итоге лишь зазнался.
Nikola45
Nikola45
   14 / 1005
вчера в 22:48
Уткиных и Свиней нужно!
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