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Федун: «Все поддерживают судейскую реформу, проводимую Хачатурянцем»

сегодня, 14:23

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о прошедшем сегодня, 3 декабря, совещании по поводу реформы судейства.

Обсуждали судейскую реформу. Был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать.

«Спартак» — «Зенит»? Без комментариев.

Напомним, что в ноябре, на пост главы судейского комитета РФС был назначен Ашот Хачатурянц, сменивший на этой должности Николая Левникова.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   30 / 1023
сегодня в 15:29
Что это за армянско-еврейская реформа? Совсем наш футбол добить хотят?

И кстати, кто все? Я не поддерживаю.
cska plus
cska plus ответил makkie
   7 / 1023
сегодня в 15:11
Реформы назрели уже давно. Но непонятно, как они собираются бороться с такими "авторитетами" как Вилков? Этот идейный, его работодатель всем известен, косячит при любом главе судейского комитета. Таких отлучать от футбола нужно. Пусть охранником парковки идет или сторожем!
Он и так заправщиком у федуна работает в свободное от футбола время.
cska plus
cska plus
   7 / 1023
сегодня в 15:10
Понятно, что федун поддержал они все его карманные людишки.
wingback
wingback
   258 / 1023
сегодня в 14:59
Вести борьбу с судейками-хряками втихаря назначили свиного ашота...
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1023
сегодня в 14:42
Похоже они там зарплату себе реформируют, потому и затаились!?!
beefs
beefs
   179 / 1023
сегодня в 14:37
Реформы хороши, но в тайне...
makkie
makkie
   10 / 1023
сегодня в 14:34
Реформы назрели уже давно.
Но непонятно, как они собираются бороться с такими "авторитетами" как Вилков? Этот идейный, его работодатель всем известен, косячит при любом главе судейского комитета.

Таких отлучать от футбола нужно. Пусть охранником парковки идет или сторожем!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   17 / 1023
сегодня в 14:26
Так фидун ещё никогда не палился. =)
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