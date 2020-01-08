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Березовский возглавил «Пюник»

сегодня, 17:17

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский возглавил армянский «Пюник».

Срок контракта с 45-летним специалистом не называется. Также к армянскому клубу присоединился бывший тренер московского «Динамо» и ряда других российских команд Сергей Чикишев.

В тренерском штабе «Пюника» продолжат работать Роберт Арзуманян (помощник), Айк Киракосян (тренер вратарей) и Чиро Хоссейни Верди (тренер по физической подготовке). Сурен Чахалян займет другую должность в структуре «Пюника».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:45
Он всё же завершил карьеру?)
cska plus
cska plus
сегодня в 17:41
Удачи Роману!
U997VV
U997VV
сегодня в 17:28
молодец
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