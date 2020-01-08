Березовский возглавил «Пюник»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский возглавил армянский «Пюник».
Срок контракта с 45-летним специалистом не называется. Также к армянскому клубу присоединился бывший тренер московского «Динамо» и ряда других российских команд Сергей Чикишев.
В тренерском штабе «Пюника» продолжат работать Роберт Арзуманян (помощник), Айк Киракосян (тренер вратарей) и Чиро Хоссейни Верди (тренер по физической подготовке). Сурен Чахалян займет другую должность в структуре «Пюника».