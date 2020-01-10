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Игнатьев покинул «Краснодар» из-за проблем с наркотиками

сегодня, 10:16

«Краснодар» недавно продал форварда Ивана Игнатьева в «Рубин». Сообщается, что причиной такой сделки стали проблемы футболиста с наркотиками. 

В июле 2018 года Игнатьев вместе с Мамаевым, Шишкиным, Крицюком и еще несколькими футболистами ушли в загул прямо во время летних сборов. Тогда футболистов оштрафовали, сделали выговор, но все же простили. Примерно в то же время у Игнатьева в крови нашли следы запрещенных веществ. Но Ваня пообещал, что это все в последний раз.

Все было хорошо до осени 2019 - у Игнатьева случился новый срыв. В сентябре один из сданных тестов показал наличие следов кокаина. В итоге Игнатьев больше месяца не попадал даже в заявку на матчи. После этого судьба молодого футболиста была решена - в «Краснодаре» на него уже больше не рассчитывали.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 11:07
Ну и ну, Ваня опровергни!
TIGERS
TIGERS
сегодня в 11:07
Наркоманам не место в спорте!
ДСА
ДСА
сегодня в 11:06
Тогда продажа за 7 млн. это просто чудо!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 11:00
Если из Краснодара уходят, то это правда. То что с такими норкошами расстаются,респект руководству...вот что с ним будет делать гамбургер...это очень большой вопрос.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил LOpp
сегодня в 10:58
Мовсисян, Репях..
Да и Ерёменко в Ростов через Спартак попал.
Groove000
Groove000 ответил Игорь Волков
сегодня в 10:57
Абсолютно не удивлюсь, если это правда. Футболисты просто дуреют от таких денег, которые достаются практически на халяву. Конечно, практически ни кто не стремиться уехать за бугор. Кому это надо? Да никому. В Рашке халява, все сходит с рук.
Ну он же так и сказал: "Зачем ехать в Европу?")
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 10:53
Абсолютно не удивлюсь, если это правда. Футболисты просто дуреют от таких денег, которые достаются практически на халяву. Конечно, практически ни кто не стремиться уехать за бугор. Кому это надо? Да никому.
В Рашке халява, все сходит с рук.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:48
У игроков большие зарплаты, вот они от них и дуреют.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:48
Ну и подарочек Слуцкому...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:48
Дыма без огня не бывает!
STVA 1
STVA 1 ответил ildar_3871
сегодня в 10:46
Леня сделает из него футболиста !
Если за голову не возьмётся , то никто из него ничего не сделает!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:46
Вот и Еременко туда тоже сватают. Совпадение? Не думаю...
LOpp
LOpp ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:44
Мовсисян, Репях..
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:43
Леня сделает из него футболиста !
cska plus
cska plus
сегодня в 10:42
Не хочется верить в эту историю однако Галицкий так просто не расстанется с молодыми перспективными ребятами но а если всё-таки это правда то Галицкому респект.
Groove000
Groove000
сегодня в 10:41
Сейчас, после ухода Игнатьева в Рубин, чего только писать не будут всякие журналисты. А где правда - а никто не узнает. Пока Мусаев новое интервью не даст
ArtemBzdn
ArtemBzdn ответил particular
сегодня в 10:36
Если всё так и есть, то уважение Краснодару за нетерпимость и принципиальность...
Вы правы. Главная политика Галицкого - пример для юных спортсменов из академии.
makkie
makkie
сегодня в 10:31
Да уж, если это всё правда - то Игнатьев отнюдь не паинька.
Теперь понятно, почему Галицкий не торопился продлевать контракт на условиях игрока и агентов. Нарушает режим - да еще и пальцы гнёт?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил чемпионство с душком
сегодня в 10:31
Странно, что его не Ростов купил.
Обычно такие сначала в Спартак попадают, но тут случай особый, Краснодар в Спартак игроков не отдаёт.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:30
Странно, что эту инфу обнародовали не ДО продажи Игнатьева в Рубин, а ПОСЛЕ.
112910415
112910415
сегодня в 10:29
супер -звезда !
с ними случается ...
particular
particular
сегодня в 10:23
Если всё так и есть, то уважение Краснодару за нетерпимость и принципиальность...
Zola
Zola ответил ildar_3871
сегодня в 10:22
Сплетни !
Слухи!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 10:21
Странно, что его не Ростов купил.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:21
Сплетни !
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