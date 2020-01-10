Игнатьев покинул «Краснодар» из-за проблем с наркотиками

«Краснодар» недавно продал форварда Ивана Игнатьева в «Рубин». Сообщается, что причиной такой сделки стали проблемы футболиста с наркотиками.
В июле 2018 года Игнатьев вместе с Мамаевым, Шишкиным, Крицюком и еще несколькими футболистами ушли в загул прямо во время летних сборов. Тогда футболистов оштрафовали, сделали выговор, но все же простили. Примерно в то же время у Игнатьева в крови нашли следы запрещенных веществ. Но Ваня пообещал, что это все в последний раз.
Все было хорошо до осени 2019 - у Игнатьева случился новый срыв. В сентябре один из сданных тестов показал наличие следов кокаина. В итоге Игнатьев больше месяца не попадал даже в заявку на матчи. После этого судьба молодого футболиста была решена - в «Краснодаре» на него уже больше не рассчитывали.
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