Игнатьев покинул «Краснодар» из-за проблем с наркотиками

«Краснодар» недавно продал форварда в «Рубин». Сообщается, что причиной такой сделки стали проблемы футболиста с наркотиками.

В июле 2018 года Игнатьев вместе с Мамаевым, Шишкиным, Крицюком и еще несколькими футболистами ушли в загул прямо во время летних сборов. Тогда футболистов оштрафовали, сделали выговор, но все же простили. Примерно в то же время у Игнатьева в крови нашли следы запрещенных веществ. Но Ваня пообещал, что это все в последний раз.

Все было хорошо до осени 2019 - у Игнатьева случился новый срыв. В сентябре один из сданных тестов показал наличие следов кокаина. В итоге Игнатьев больше месяца не попадал даже в заявку на матчи. После этого судьба молодого футболиста была решена - в «Краснодаре» на него уже больше не рассчитывали.