Сульшер: «Магуайр – боец, он сделает всё, чтобы сыграть против „Норвича“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о состоянии защитника накануне матча 22-го тура АПЛ с «Норвичем». Напомним, футболист получил травму в матче Кубка Англии.

У него есть шанс сыграть завтра, так как повреждение было незначительным, сегодня он тренируется. Это не сюрприз для нас. Он боец, и если травма не слишком серьезна, он сделает все, чтобы выйти на поле.

В игре с «Вулверхэмптоном» в перерыве он почувствовал дискомфорт и мог сыграть с «Манчестер Сити». Форму он в итоге не набрал, но сейчас у него есть такая возможность.