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Сульшер: «Магуайр – боец, он сделает всё, чтобы сыграть против „Норвича“»

сегодня, 20:27
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии защитника Харри Магуайра накануне матча 22-го тура АПЛ с «Норвичем». Напомним, футболист получил травму в матче Кубка Англии.

У него есть шанс сыграть завтра, так как повреждение было незначительным, сегодня он тренируется. Это не сюрприз для нас. Он боец, и если травма не слишком серьезна, он сделает все, чтобы выйти на поле.

В игре с «Вулверхэмптоном» в перерыве он почувствовал дискомфорт и мог сыграть с «Манчестер Сити». Форму он в итоге не набрал, но сейчас у него есть такая возможность.

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