Агент Игнатьева: «Посмеялись с Иваном над очередными бредовыми слухами»

Алан Агузаров, агент нападающего «Рубина» , прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» продал Ивана из-за его проблем с употреблением кокаина.

Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у подобной чуши. И пусть это будет на совести тех, кто этим занимается. Мне эти люди неинтересны, мне слишком дорого моё время, чтобы занимать его ими. Мы же с Ваней просто посмеялись над всем этим бредом.

Мы рады, что перешли в «Рубин». Всё, что сегодня происходит в «Рубине», — это профессионально, круто и очень интересно. Остаётся играть и стараться приносить максимум пользы клубу. Ваня это и будет делать.

Решение об уходе было общим — как со стороны руководства «Краснодара», так и с нашей стороны. Выносить наши внутренние взаимоотношения с руководством клуба я не стану, но я ещё летом предпринимал максимальные усилия, чтобы осуществить переход Игнатьева.