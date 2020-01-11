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Агент Игнатьева: «Посмеялись с Иваном над очередными бредовыми слухами»

вчера, 23:56

Алан Агузаров, агент нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» продал Ивана из-за его проблем с употреблением кокаина.

Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у подобной чуши. И пусть это будет на совести тех, кто этим занимается. Мне эти люди неинтересны, мне слишком дорого моё время, чтобы занимать его ими. Мы же с Ваней просто посмеялись над всем этим бредом.

Мы рады, что перешли в «Рубин». Всё, что сегодня происходит в «Рубине», — это профессионально, круто и очень интересно. Остаётся играть и стараться приносить максимум пользы клубу. Ваня это и будет делать.

Решение об уходе было общим — как со стороны руководства «Краснодара», так и с нашей стороны. Выносить наши внутренние взаимоотношения с руководством клуба я не стану, но я ещё летом предпринимал максимальные усилия, чтобы осуществить переход Игнатьева.

Ранее об игровых качествах Игнатьева высоко отозвался главный тренер казанцев Леонид Слуцкий

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 01:13
Видать оттянулись на пару.
Kuprin
Kuprin
сегодня в 01:02
судить надо по игре
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 00:13
Видать трава хорошая попалась
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 00:05
"слишком дорого моё время" Агент много о себе возомнил. Кроме Игнатьева у него наверно больше и нет клиентов
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