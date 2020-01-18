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Моуриньо прокомментировал слухи об интересе к Зе Луишу и Пёнтеку

сегодня, 01:21

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал информацию об интересе «шпор» к нападающим Зе Луишу («Порту»), Кшиштофу Пёнтеку («Милан») и Фернандо Льоренте («Наполи»).

Льоренте, Пёнтек и Зе Луиш — это три имени из тридцати. Звучат многие имена, и большинство из них приходят из окружения игроков, от агентов и людей, которые хотят, чтобы имена футболистов звучали на рынке.

Нужен ли нам нападающий? Да, если это возможно. Но это должен быть игрок, способный принести нам пользу. Сейчас у нас есть атакующие игроки, и они очень хороши: Сон, Лукас, Ламела, Ло Чельсо, Деле Алли.

Конечно, они очень хороши, но мы скучаем по Кейну. Так что если подписание нового форварда будет возможно, мы сделаем всё от нас зависящее. Это нелегко, но мы пытаемся подписать новых игроков.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 08:26
    ziborock
    ziborock ответил Гавроша
    сегодня в 08:23
    Говоря иначе - свиненыш им совсем не нужен, пусть в китай идет, может возьмут.
    Как там казахи в Зените поживают?! Чуваш их не обижает?!)))
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:07
    упускает шанс ...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 05:42
    Ну хоть кого-то купить надо.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 03:55
    Вроде нужен, а вроде не нужен. Но усиливать "Тоттенхем" всё равно надо.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 02:16
    Бен Йеддер....
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 01:33
    Короче нападающий нужен, но не факт что купят.
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 01:30
    Говоря иначе - свиненыш им совсем не нужен, пусть в китай идет, может возьмут.
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