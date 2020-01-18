Моуриньо прокомментировал слухи об интересе к Зе Луишу и Пёнтеку

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал информацию об интересе «шпор» к нападающим («Порту»), («Милан») и («Наполи»).

Льоренте, Пёнтек и Зе Луиш — это три имени из тридцати. Звучат многие имена, и большинство из них приходят из окружения игроков, от агентов и людей, которые хотят, чтобы имена футболистов звучали на рынке.

Нужен ли нам нападающий? Да, если это возможно. Но это должен быть игрок, способный принести нам пользу. Сейчас у нас есть атакующие игроки, и они очень хороши: Сон, Лукас, Ламела, Ло Чельсо, Деле Алли.

Конечно, они очень хороши, но мы скучаем по Кейну. Так что если подписание нового форварда будет возможно, мы сделаем всё от нас зависящее. Это нелегко, но мы пытаемся подписать новых игроков.