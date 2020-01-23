Сафонов: «„Зениту“ нужно было изначально определиться по Кокорину»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением на тему скандального перехода нападающего «Зенита» в «Сочи».

Могу сказать, что с агентской точки зрения без согласия футболиста и его подписи клуб не имеет права отдавать куда-либо футболиста. Поступает ли «Зенит» по-варварски с Кокориным? У каждого своя правда. Да, «Зенит» перегнул, тут явный интерес «спасти рядового Райана», мол, давайте из-за дружбы с Ротенбергом поможем «Сочи», чтобы они не вылетели. Выходит так, что собрали команду «Зенит-2», народ смеется. Понятно, что у Кокорина все равно контракт с «Зенитом», мне интуиция подсказывает, что есть два варианта. Первый вариант, что все успокоится, Кокорин останется в «Зените» и подпишет долгосрочный контракт. Другой вариант, что мы можем увидеть его в московском «Динамо» или в «Локомотиве». Сейчас он имеет право за полгода до окончания карьеры разорвать контракт с «Зенитом» и подписать контракт с любым другим клубом.