Сафонов: «„Зениту“ нужно было изначально определиться по Кокорину»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением на тему скандального перехода нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».
Могу сказать, что с агентской точки зрения без согласия футболиста и его подписи клуб не имеет права отдавать куда-либо футболиста. Поступает ли «Зенит» по-варварски с Кокориным? У каждого своя правда. Да, «Зенит» перегнул, тут явный интерес «спасти рядового Райана», мол, давайте из-за дружбы с Ротенбергом поможем «Сочи», чтобы они не вылетели. Выходит так, что собрали команду «Зенит-2», народ смеется. Понятно, что у Кокорина все равно контракт с «Зенитом», мне интуиция подсказывает, что есть два варианта. Первый вариант, что все успокоится, Кокорин останется в «Зените» и подпишет долгосрочный контракт. Другой вариант, что мы можем увидеть его в московском «Динамо» или в «Локомотиве». Сейчас он имеет право за полгода до окончания карьеры разорвать контракт с «Зенитом» и подписать контракт с любым другим клубом.
Еще он может повторить путь Дзюбы, когда он уехал в тульский «Арсенал», где проявил себя и поехал на ЧМ, но тогда его тренер не хотел видеть в команде. Сейчас немного другая ситуация, Семак хочет его видеть в команде. К сожалению, в российском футболе ситуация такая, что тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Такое в принципе только в российском футболе. Непонятно, почему «Зенит» изначально не дал понять Кокорину, что он ему не нужен. Галицкий по отношению к Мамаеву поступил честно. Он сказал, что как игрок Мамаев его устраивает, но с точки зрения имиджа они с ним разрывают контракт. Нельзя быть немножко беременным, нужно было изначально определиться по Кокорину.