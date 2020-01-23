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Тренер «Ренна»: «Считаю, что мы показываем сверхкачественный результат»

сегодня, 18:14

Главный тренер «Ренна» Жульен Стефан поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ниццы» в рамках 21-го тура Лиги 1.

Подготовка к игре прошла по плану, каких-либо особых корректировок и установок не предполагаем. Считаю, что мы показываем сверхкачественный результат в этом сезоне, и главное о чем я говорю своим игрокам это то, что бы они не возгордились с собой и не начали относиться к таким соперникам, как «Ницца» свысока. 

«Ницца» идет в середине таблицы, такие команды всегда могут и проиграть в любом матче, и точно так же его выиграть.

«Ренн» после 20 туров идет на третьем месте, имея в активе 36 очков. В прошлом туре команда победила «Ним». 

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:53
"Сверхкачественный" это если бы не пустили от Марселя в концовке.
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