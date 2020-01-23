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«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: Окслейд-Чемберлен в старте «мерсисайдцев»

сегодня, 22:22
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля» на матч 24-го тура АПЛ.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу — Дендонкер, Коади, Саисс — Доэрти — Моутинью, Невеш, Хонни Кастро — Траоре, Хименес, Педру Нету.

Запасные: Радди, Боли, Килмен, Гиббс-Уайт, Джилс, Жота, Эшли-Сил.

«Ливерпуль»: Алиссон — Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Матип, Уильямс, Фабиньо, К. Джонс, Минамино, Ориги.

Ранее ожиданиями от игры поделился наставник «волков» Нуну Эшпириту Санту.

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fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 22:31
Отлично
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