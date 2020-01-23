«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: Окслейд-Чемберлен в старте «мерсисайдцев»

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля» на матч 24-го тура АПЛ.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу — Дендонкер, Коади, Саисс — Доэрти — Моутинью, Невеш, Хонни Кастро — Траоре, Хименес, Педру Нету.
Запасные: Радди, Боли, Килмен, Гиббс-Уайт, Джилс, Жота, Эшли-Сил.
«Ливерпуль»: Алиссон — Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Адриан, Матип, Уильямс, Фабиньо, К. Джонс, Минамино, Ориги.
Ранее ожиданиями от игры поделился наставник «волков» Нуну Эшпириту Санту.