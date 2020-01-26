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Гигович: «Интерес со стороны ЦСКА? Пока что останусь в „Хельсингборге“»

сегодня, 09:43

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович рассказал о своем отношении к информации об интересе со стороны клубов Европы. В конце прошлого года в СМИ появлялась информация об интересе к 17-летнему шведу со стороны ЦСКА, «Вулверхэмптона» и «Амьена».

Забавно слышать подобное, но я всё ещё молод, так что этому не стоит уделять большое внимание. Отказывался ли я от каких-нибудь предложений? Не напрямую, но сказал им, что должен остаться в «Хельсингборге».

В текущем сезоне в 14 матчах чемпионата Швеции Армин сделал 1 результативную передачу. 

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Все комментарии
Багор
Багор
сегодня в 10:03
С таким пренебрежением к ЦСКА выразился.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:02
Не наш клиент.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:47
Пусть Гинер пошуршит купюрами перед ним, как сооблазнял молодого, будущего суперПава).
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