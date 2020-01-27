Тимур Журавель: «Футболисты положительно отзываются о Катаре»

Известный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о предстоящем турнире Кубок Париматч Премьер:

Я в Катар еще не ездил, поэтому и жду этого с большим интересом. Заинтригован поездками на стадионы, которые уже достраиваются и будут вот-вот введены. Этот турнир для нас не только возможность посмотреть на свои клубы, но и шанс съездить в страну, которая примет Чемпионат мира. Хочется посмотреть, что там вообще можно делать помимо того, что ходить на футбол.

Там перепад температур достаточно большой. Днем тепло, а вечером там люди одеваются, как у нас весной — температура падает градусов до 10 или даже ниже. Но играть комфортно. Я слышал от футболистов только положительные отзывы.

Большой плюс — это логистика. На Кубке Париматч Премьер в Австрии на приходилось преодолевать большие расстояния. Команды жили в 20–40 минутах езды. Это не много, но когда ты можешь пешком дойти до места матча, это ещё лучше. В этом смысле Катар — это вообще идеальное место.

Это нужно узнавать отдельно, но поскольку Станислав Черчесов тренер сборной, причем тренер освобожденный от прочих обязанностей, даже не представляю, что ему помешает туда приехать. Это возможность пообщаться со всеми, посмотреть на игроков живьем. Чемпионат Европы надвигается. Если у Станислава Саламовича нет каких-то других важных дел, то он может приехать.