Уткин: «Комличенко завершил карьеру, перейдя в примитивное „Динамо“»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал трансфер форварда Николая Комличенко из чешской «Млады Болеслав» в московское «Динамо».
Комличенко сделал определенный шаг в карьере. В конце концов он достиг «Динамо». Для всех, для многих, для большинства это завершение карьеры. Для Комличенко, Максимилиана Филиппа, еще кого-то.
Тем не менее, если выйти за рамки обоснованных шуток и скептицизма по отношению к «Динамо». Команде осталось провести 11 матчей в РПЛ. Я думаю, что Комличенко для такой тупой и примитивной команды очень подходящий футболист.
ну, посмотрим ближе к лету
ну, посмотрим ближе к лету
Может это закат карьеры Василия....а не игроков...???
Может это закат карьеры Василия....а не игроков...???