Уткин: «Комличенко завершил карьеру, перейдя в примитивное „Динамо“»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал трансфер форварда из чешской «Млады Болеслав» в московское «Динамо».

Комличенко сделал определенный шаг в карьере. В конце концов он достиг «Динамо». Для всех, для многих, для большинства это завершение карьеры. Для Комличенко, Максимилиана Филиппа, еще кого-то.