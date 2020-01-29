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Уткин: «Комличенко завершил карьеру, перейдя в примитивное „Динамо“»

сегодня, 10:37

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал трансфер форварда Николая Комличенко из чешской «Млады Болеслав» в московское «Динамо».

Комличенко сделал определенный шаг в карьере. В конце концов он достиг «Динамо». Для всех, для многих, для большинства это завершение карьеры. Для Комличенко, Максимилиана Филиппа, еще кого-то.

Тем не менее, если выйти за рамки обоснованных шуток и скептицизма по отношению к «Динамо». Команде осталось провести 11 матчей в РПЛ. Я думаю, что Комличенко для такой тупой и примитивной команды очень подходящий футболист.

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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:10
Хамский комментарий Уткина. Всю команду оскорбил
drug01
drug01
сегодня в 11:03
Уткин как всегда в своем стиле!!!!Не ужели он такой крупный специалист ФУТБОЛА........??????
112910415
112910415
сегодня в 10:51
хлёстко !
ну, посмотрим ближе к лету
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:49
Очень неуважительно...Не смешно...И не остроумно....
Может это закат карьеры Василия....а не игроков...???
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 10:48
Уткин сегодня прав.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:47
Скорей бы уже уткин завершил свою карьеру балабола)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:44
Согласен с толстым.
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