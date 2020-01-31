Мостовой: «„Сельте“ нужен был форвард, поэтому взяли Смолова»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего «Локомотива» в галисийский клуб:

Очень приятно удивлен! «Сельте» нужен нападающий, команда борется за выживание. Я рад, что они взяли форварда. Потому что они долго не могли его приобрести.

Поэтому Смолов очень вовремя переходит, он попробует испанский футбол. Главное, чтобы заиграл и начал забивать. Это поможет команде выбраться из той ситуации, в которой она находится.

Рад за него и «Сельту». Хочу, чтобы как можно быстрее он начал забивать. Потому что, если, не дай бог, что-то не получится, то все опять начнут говорить плохие вещи.

С удовольствием готов посоветовать Федору пару хороших ресторанов. Думаю, он уже в Испании. Всегда может мне позвонить, я ему все расскажу. Но не надо забывать, что Виго – это не Мадрид и не Барселона.