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Кокорин рассказал, почему он не захотел переходить в «Сочи»

сегодня, 13:11

Форвард «Зенита» Александр Кокорин в эфире телеканала «Звезда» объяснил, почему он отказался от перехода в «Сочи».

Это не совсем принципиальная позиция. Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, могло быть по-другому. Я возвращался в клуб «Зенит», у меня были свои амбиции, какие-то свои планы.

Будущее? Буду принимать решение только после того, как будет высказана официальная позиция клуба.

Ранее Кокорин признался, что получает в «Зените» меньше 20 тыс. рублей в месяц.

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Все комментарии
wingback
wingback
сегодня в 14:08
Отбили тапком башку какоре...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:46
Видимо, всё же прилетало ему в дыню на нарах от сокамерников.
makkie
makkie
сегодня в 13:40
Сказал в стиле Кличко, сам не понял наверное)
112910415
112910415
сегодня в 13:36
объяснил внятно, снял все вопросы )
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 13:30
В Сочи теплее.
nubom
nubom
сегодня в 13:26
Согласен с LOpp. Говорит, как Виталий Кличко.
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 13:19
Саня - ты любовь всех питерских болельщиков. Просто помни: мы за тебя горой.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:16
Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, могло быть по-другому.


видимо Кокорину часто по голове мячом прилетало
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:14
Пусть сидит на лавке за 20 тысяч.
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