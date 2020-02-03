Кокорин рассказал, почему он не захотел переходить в «Сочи»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин в эфире телеканала «Звезда» объяснил, почему он отказался от перехода в «Сочи».
Это не совсем принципиальная позиция. Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, могло быть по-другому. Я возвращался в клуб «Зенит», у меня были свои амбиции, какие-то свои планы.
Будущее? Буду принимать решение только после того, как будет высказана официальная позиция клуба.
Ранее Кокорин признался, что получает в «Зените» меньше 20 тыс. рублей в месяц.
видимо Кокорину часто по голове мячом прилетало
видимо Кокорину часто по голове мячом прилетало