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Кутепов: «В „Сельту“ вряд ли бы поехал. „Спартак“ лучше»

сегодня, 17:36

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о переходе нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.

Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за нее ответственность. У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к «Сельте». Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что «Спартак» в данном случае ничуть не хуже.

Можно и здесь играть и прогрессировать. Но опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы. Я доволен тем, что сейчас есть. Пока в «Спартаке» все устраивает.

Ранее «Сельта» представила Смолова в качестве своего нового игрока. 

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:01
Хорошо всем отказывать,особенно когда не предлагают! Я вот отказал уже "Барселоне",МЮ,МС,"Реалу" и самому "Спартаку",хотя считаю его лучше перечисленных ранее.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:01
Ну понятно, какая там Сельта, где нужно напрягаться, за меньший бабос, когда можно на халяву у Федуна грести народные лямы!
RIR68
RIR68
сегодня в 17:58
через месяц окажется в аренде в Томске)
Faustello
Faustello
сегодня в 17:55
Молочный парась Кутепий крепко присосался к сиське Федуна.
Он даже не скрывает это в своих рассуждениях - тьфу стыдоба!
mortid
mortid
сегодня в 17:54
Кто бы сомневался :D В Сельте о таком бабле, которое платят вам "инвалидам", только мечтать могут.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 17:48
Лимита она такая лимита))

Просто по высказываниям футболистов Кутю и Умярова можно списать в утиль, если для них нет разницы играть в Лиге топ-уровня и РПЛ, на идеальных полях, а не половине искусственных газонов и картофельных грядок и против Месси и Гризманна или против Сутормина и Мирзова, то тут уже можно точку ставить.

Пусть Кутя прогрессирует с "Сочами".
da da da
da da da
сегодня в 17:46
Сельта в РПЛ бы за чемпионство боролась без проблем.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 17:45
Зачем куда-то ехать, если Федун паспортистам платит по 5 млн евро в месяц, при этом можно ничего не делать и ходить пешком по полю. Это у зулусов паспорта в сейфе Федуна.
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
сегодня в 17:43
Просто - дурак.
cska plus
cska plus
сегодня в 17:42
С гонором кутя а сам даже спартак 2 не заслужил.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:41
Кутепову проще в тapacoвке кyи пинать и бабло с федуна стричь. А в Испании пахать надо.
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 17:38
Коней даже и в дворовую сельту ни зовут,абромович одного уже пристроил в монако(
зенит это отдельная тема КИТАЙ!!
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