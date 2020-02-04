Кутепов: «В „Сельту“ вряд ли бы поехал. „Спартак“ лучше»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о переходе нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды.
Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за нее ответственность. У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к «Сельте». Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что «Спартак» в данном случае ничуть не хуже.
Можно и здесь играть и прогрессировать. Но опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы. Я доволен тем, что сейчас есть. Пока в «Спартаке» все устраивает.
Ранее «Сельта» представила Смолова в качестве своего нового игрока.
Он даже не скрывает это в своих рассуждениях - тьфу стыдоба!
Он даже не скрывает это в своих рассуждениях - тьфу стыдоба!
Просто по высказываниям футболистов Кутю и Умярова можно списать в утиль, если для них нет разницы играть в Лиге топ-уровня и РПЛ, на идеальных полях, а не половине искусственных газонов и картофельных грядок и против Месси и Гризманна или против Сутормина и Мирзова, то тут уже можно точку ставить.
Пусть Кутя прогрессирует с "Сочами".
Просто по высказываниям футболистов Кутю и Умярова можно списать в утиль, если для них нет разницы играть в Лиге топ-уровня и РПЛ, на идеальных полях, а не половине искусственных газонов и картофельных грядок и против Месси и Гризманна или против Сутормина и Мирзова, то тут уже можно точку ставить.
Пусть Кутя прогрессирует с "Сочами".
зенит это отдельная тема КИТАЙ!!
зенит это отдельная тема КИТАЙ!!