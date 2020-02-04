Сборную Венесуэлы возглавил экс-наставник «Порту» Песейро

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сегодня, 19:51

Португальский специалист возглавил сборную Венесуэлы.

На должности наставника венесуэльской национальной команды Песейро сменил , который покинул свой пост в январе. О сроках соглашения с 59-летним специалистом не сообщается.

Песейро известен по работе в «Спортинге», «Браге» и «Порту». Также он был главным тренером сборной Саудовской Аравии и с 2003 по 2004 году был помощником тренера «Реала».

Laureano González, presidente de FVF, oficializa hoy, martes 04 de febrero de 2020, la contratación del DT portugués JOSÉ PESEIRO, como nuevo Seleccionador Nacional de la VINOTINTO... Más detalles en breve pic.twitter.com/x6RNHp1bwP — FVF (@FVF_Oficial) February 4, 2020