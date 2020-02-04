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Сборную Венесуэлы возглавил экс-наставник «Порту» Песейро

сегодня, 19:51

Португальский специалист Жозе Песейро возглавил сборную Венесуэлы.

На должности наставника венесуэльской национальной команды Песейро сменил Рафаэля Дудамеля, который покинул свой пост в январе. О сроках соглашения с 59-летним специалистом не сообщается.

Песейро известен по работе в «Спортинге», «Браге» и «Порту». Также он был главным тренером сборной Саудовской Аравии и с 2003 по 2004 году был помощником тренера «Реала».

Стоит отметить, что по информации СМИ, от возможности возглавить сборную Венесуэлы отказался легендарный Диего Марадона.

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:05
Ясно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:02
Венесуэла дохлый проект. Был какой-то всплеск в нулевые, когда Дудамель ещё играл в воротах, но потом все вернулось на круги своя.
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