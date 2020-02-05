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Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»

сегодня, 13:00

Антон Чистяков назначен главой селекционной службы «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В течение последних семи лет Чистяков работал в ЦСКА в качестве координатора селекции. 32-летний специалист является выпускником Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Он свободно владеет английским, испанским и португальским языками.

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Все комментарии
aastik
aastik
сегодня в 13:42
Не зря Финансовый университет при правительстве кончил.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:35
И Выдра с ним придёт?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:32
Свиньи всегда подбирают объедки...
armeec_♞
armeec_♞ ответил makkie
сегодня в 13:32
Ох, вот это новость! Неужели все кони бегут с тонущего корабля? Скоро один Гинер да Чалов останутся :)))
Привет Макс.
Я бы так сильно не радовался) косяков за этим товарищем более чем достаточно
makkie
makkie ответил Энцо Феррари
сегодня в 13:25
Мда, это просто что-то невероятное) Мой основной аккаунт был в премодерации, народ! Что, федунботы, добились своего? Мало на жалобу били) Я удалил свой основной аккаунт, пусть подавятся)
Платочек дать?)))
Лучше бы ты удалил всех своих ботов и фейков, а не уподоблялся бы клоноводам.
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
сегодня в 13:20
Надо признать, что у ЦСКА всегда были самые лучшие трансферы с минимальными затратами. Страшно представить, что наворотит Чистяков с опытом и с такими деньгами, как у Спартака. Пожалуй, это лучшее приобретение КБ со времен Промеса.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 13:20
а в ЦСКА знали что такой у них работал?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил морозз
сегодня в 13:17
Конь и в Спартак...бред какой то!
А Онопко и Спартак ? А Дзюба и Зенит ? Мир сошёл с ума !
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 13:13
Мда, это просто что-то невероятное) Мой основной аккаунт был в премодерации, народ!

Что, федунботы, добились своего? Мало на жалобу били) Я удалил свой основной аккаунт, пусть подавятся)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:12
Троянский конь).
makkie
makkie
сегодня в 13:11
Ох, вот это новость!
Неужели все кони бегут с тонущего корабля? Скоро один Гинер да Чалов останутся :)))
VIPded
VIPded
сегодня в 13:09
Казачок засланный...)))
морозз
морозз
сегодня в 13:07
Конь и в Спартак...бред какой то!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 13:05
Пусть в клубе будут новые Роши, Петковичи, Дедуры, Кавенаги, Де Зеувы, Эберты, Ананидзы!
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 13:04
Это фейл...
К гадалке не ходи
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 13:04
Удачи гинерскому шпиону! Довершить раскачивание красно-белой лодки!💪💪💪💪💪💪
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