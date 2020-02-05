Антон Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»

Антон Чистяков назначен главой селекционной службы «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
В течение последних семи лет Чистяков работал в ЦСКА в качестве координатора селекции. 32-летний специалист является выпускником Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Он свободно владеет английским, испанским и португальским языками.
Я бы так сильно не радовался) косяков за этим товарищем более чем достаточно
Я бы так сильно не радовался) косяков за этим товарищем более чем достаточно
Лучше бы ты удалил всех своих ботов и фейков, а не уподоблялся бы клоноводам.
Лучше бы ты удалил всех своих ботов и фейков, а не уподоблялся бы клоноводам.
Что, федунботы, добились своего? Мало на жалобу били) Я удалил свой основной аккаунт, пусть подавятся)
Что, федунботы, добились своего? Мало на жалобу били) Я удалил свой основной аккаунт, пусть подавятся)
Неужели все кони бегут с тонущего корабля? Скоро один Гинер да Чалов останутся :)))
Неужели все кони бегут с тонущего корабля? Скоро один Гинер да Чалов останутся :)))
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи