«Локомотив» ведёт переговоры по форварду сборной Италии

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сегодня, 11:24

Источник сообщает, что «Локомотив» ведёт переговоры по трансферу форварда сборной Италии и «Торино» .

Однако не все в «Локомотиве» в должной степени уверены, что Дзадза является лучшим кандидатом, чтобы закрыть вопрос с позицией в атаке. Основные причины сомнений – его мотивированность и адаптивность за пределами Италии.

Ранее на Дзадзу также претендовал «Зенит».