ГлавнаяНовости

«Локомотив» ведёт переговоры по форварду сборной Италии

сегодня, 11:24

Источник сообщает, что «Локомотив» ведёт переговоры по трансферу форварда сборной Италии и «Торино» Симоне Дзадзы.

Однако не все в «Локомотиве» в должной степени уверены, что Дзадза является лучшим кандидатом, чтобы закрыть вопрос с позицией в атаке. Основные причины сомнений – его мотивированность и адаптивность за пределами Италии.

Ранее на Дзадзу также претендовал «Зенит»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиДмитрий Тарасов стал игроком «Рубина»
Сегодня, 11:31 Комментарии5
Слухи«Крылья Советов» интересуются защитником московского «Динамо»
Вчера, 22:03 Комментарии2
Слухи«Крылья Советов» хотели удержать Соболева
06 февраля Комментарии16
Слухи«Краснодар» сделал «Бордо» предложение по аренде форварда Камано
06 февраля Комментарии23
Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода зимой»
06 февраля Комментарии21
СлухиСлуцкий звонил Кокорину насчёт возможного перехода из «Зенита» в «Рубин»
06 февраля Комментарии54
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 12:00
Лучше своевременные сомнения, чем немотивированный форвард с разбегом..:))
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
сегодня в 11:53
У паровозов нет бабок, чтобы купить зас... извиняюсь, недорогих Комличенко, или Соболева! Когда вы пишете свои комменты, уважаемые коллеги, вы голову включаете, или нет ? Или за вас думает этот неведомый " источник" ?
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:49
Хотя заменить одного великого пенальтиста другим.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:49
Думаю он не глупый, чтоб ломать себе карьеру
makkie
makkie
сегодня в 11:48
Куда только Дзадзу уже не сватали?
Только в Спартак по два раза за сезон отправляют: летом и зимой.
Обычные агентские игры.
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 11:47
    Пупсиков эксперт
    Пупсиков эксперт
    сегодня в 11:40
    Это пиар?
    nubom
    nubom
    сегодня в 11:39
    Обменяйте на Миранчука и баста!
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил 11-и метровый
    сегодня в 11:37
    Дзадза узнает и ужаснется.
    Славнов, ну он же не в Зенит переходит. Чего ему бояться?
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 11:35
    Слабо верится...
    max74
    max74
    сегодня в 11:32
    Норм
    11-и метровый
    11-и метровый
    сегодня в 11:28
    Дзадза узнает и ужаснется.
    Doktor S
    Doktor S
    сегодня в 11:26
    То Миранчука в топ-клубы Европы отправляют, то к себе из топовых сборных хотят пригласить.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100