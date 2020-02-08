«Локомотив» ведёт переговоры по форварду сборной Италии

Источник сообщает, что «Локомотив» ведёт переговоры по трансферу форварда сборной Италии и «Торино» Симоне Дзадзы.
Однако не все в «Локомотиве» в должной степени уверены, что Дзадза является лучшим кандидатом, чтобы закрыть вопрос с позицией в атаке. Основные причины сомнений – его мотивированность и адаптивность за пределами Италии.
Ранее на Дзадзу также претендовал «Зенит».
Только в Спартак по два раза за сезон отправляют: летом и зимой.
Обычные агентские игры.
Только в Спартак по два раза за сезон отправляют: летом и зимой.
Обычные агентские игры.