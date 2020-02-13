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Шарп: «Надеюсь, МЮ приобретет Санчо»

сегодня, 18:53

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп заявил, что хочет, чтобы вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо пополнил состав «красных дьяволов».

У него фантастическая трудовая этика, он представляет собой тот тип игрока, которого ты хочешь видеть в своем клубе. Уверен, что «Ман Юнайтед» будет не единственным клубом, пытающимся подписать его. Надеюсь, они его приобретут, и он сможет зажечь «Олд Траффорд» в следующем сезоне.  

Отметим, что ранее о возможном переезде Санчо в АПЛ высказался бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 21:45
Что за бред. Какая трудовая этика - Санчо уже пару раз из состава выводили, последний раз осенью, после чего он продолжил косячить нисколько не смущаясь.
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