Шарп: «Надеюсь, МЮ приобретет Санчо»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп заявил, что хочет, чтобы вингер дортмундской «Боруссии» пополнил состав «красных дьяволов».

У него фантастическая трудовая этика, он представляет собой тот тип игрока, которого ты хочешь видеть в своем клубе. Уверен, что «Ман Юнайтед» будет не единственным клубом, пытающимся подписать его. Надеюсь, они его приобретут, и он сможет зажечь «Олд Траффорд» в следующем сезоне.