Рыбус: «Сёмин назвал меня Матеусом в первый мой день в „Локомотиве“»

Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды .

Суеверность Семина? Это нормально. У нас в сборной был тренер Адам Навалка. Он тоже говорил: «Так, мы выиграли прошлый матч в красной форме, значит, следующую игру играем в этом же цвете». Или, например, водителю автобуса команды никогда нельзя было ехать назад. Даже если он плохо заехал, всё равно нельзя. Что касается Семина, мне с ним очень комфортно. Он опытный тренер. Много общается со всеми игроками, и тренировки интересные. Еще он хорош как человек.

Семин называет меня Матеусом? Он так назвал меня в первый мой день в «Локомотиве», когда меня представлял команде. Сказал: «Это Матеус». Сам я этого даже не услышал, мне ребята потом рассказали. Но больше меня так уже не называли.