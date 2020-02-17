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Рыбус: «Сёмин назвал меня Матеусом в первый мой день в „Локомотиве“»

сегодня, 00:23

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Юрия Семина.

Суеверность Семина? Это нормально. У нас в сборной был тренер Адам Навалка. Он тоже говорил: «Так, мы выиграли прошлый матч в красной форме, значит, следующую игру играем в этом же цвете». Или, например, водителю автобуса команды никогда нельзя было ехать назад. Даже если он плохо заехал, всё равно нельзя. Что касается Семина, мне с ним очень комфортно. Он опытный тренер. Много общается со всеми игроками, и тренировки интересные. Еще он хорош как человек.

Семин называет меня Матеусом? Он так назвал меня в первый мой день в «Локомотиве», когда меня представлял команде. Сказал: «Это Матеус». Сам я этого даже не услышал, мне ребята потом рассказали. Но больше меня так уже не называли.

Ранее агент Рыбуса рассказал о ситуации с контрактом 26-летнего польского игрока. 

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Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:53
Матеус, Форлан - вот такой состав у Локомотива)
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