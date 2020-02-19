Юрист обжалует решение «Сочи» по отказу премирования Почивалина в CAS

Юрист Игорь Меркулов, представляющий интересы экс-игрока «Сочи» , рассказал подробности о ситуации по невыплате клубом премий за выход в РПЛ в сезоне 2018–2019 гг. и решении Палаты по разрешению споров РФС по заявлению футболиста:

В апреле 2019 года клуб ставит задачу команде, набравшей турнирный ход, выходить в Премьер-лигу, что прописывает в пункте Положения о премировании. Генеральный директор устно обещает команде, что премии «удвоятся», то есть составят сумму всех премиальных выплат, полученных футболистами в течение сезона. Но в документе это не отражает, так как данные суммы якобы надо будет согласовать по окончании сезона с президентом клуба, «исходя из финансового положения клуба и иных существенных обстоятельств деятельности организации» (так звучит формулировка, представленная клубом в отзыве к заседанию Палаты).

После решения задачи руководство ФК «Сочи» решило, что вышеуказанная формулировка позволяет им не выплачивать данные премии вовсе. Подписывая с футболистами, добившимися выхода в РПЛ , в июне 2019 года новые контракты, клуб продолжал обещать указанные премиальные за решенную задачу, но приказ не издавал, так и не издав его до настоящего времени. После обращения в Палату Почивалиным клуб уже перестал давать обещания и признал, что не намерен выплачивать эти премии. Как мы знаем, летом 2019 года в «Сочи» приехало восемь бывших футболистов «Зенита», зарплата каждого из которых по некоторым данным в несколько раз превышает зарплату игроков, чьими заслугами команда оказалась в РПЛ . В итоге большинство «серебряных призеров ФНЛ » летом же 2019 года покинули клуб, чтобы освободить место вновь прибывшим. При расторжении трудовых договоров им обещали, что вопрос по выплате премий открыт и затягивается лишь «неудовлетворительным выступлением команды в турнире». Но только экс-капитану команды Евгению Песегову выплатили данную премию при расторжении «с учетом его заслуг».

После заседания Палаты по разрешению споров стало очевидно, что клуб не намерен выплачивать премии своим футболистам, фактически обманув игроков, добившихся права выступать в РПЛ . Можно сказать, что клуб оценил заслуги футболистов в 0 рублей. Разумеется, ребятам очень обидно — они же видят, что происходит в клубе, какие игроки туда приходят и на какие зарплаты. И от этого дело приобрело в большей степени принципиальный характер, а чисто финансовый вопрос отошел на второй план. Несмотря на то, что пока обратился в Палату РФС лишь Почивалин, в клуб уже поступили претензии от нескольких бывших футболистов. Все остальные следят за развитием данного дела и намерены в дальнейшем также потребовать свои деньги у бывшего работодателя.

Если же говорить о решении Палаты, неожиданным оно не стало. Мы могли предположить, что Палата не станет принимать ответственность на себя путем установления необходимой к выплате суммы премиальных. Тем не менее мы рассчитывали, что Палата сможет принять решение, которое бы восстановило очевидно нарушенное право футболиста. При этом в ходе заседания было установлено, что Положением о премировании предусмотрено не право, а обязанность руководства клуба утвердить размер премиальных, однако в решении этот факт по понятным причинам не нашел своего отражения.

В данный момент мы готовимся обжаловать решение Палаты в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна. По нашему мнению, недобросовестные действия клуба в данном случае должны получить надлежащую правовую оценку и футболисты должны получить причитающиеся им премии.