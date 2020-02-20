Эллардайс: «Защита - это искусство, но Симеоне уничтожили бы за это в АПЛ»

Бывший наставник сборной Англии поделился мнением о главном тренере «Атлетико» :

В АПЛ вы не должны играть так, как это делает Симеоне. Его бы тут уничтожили за этот стиль! Сейчас футбол оценивают так. Вы играете неправильно, если ставите футбол от обороны. Вас критикуют в Англии за то, что вы неправильно играете.

Симеоне является потрясающим тренером оборонительного стиля. Его футбол не увлекателен, поэтому его осудили бы здесь, несмотря на положительные результаты благодаря грамотной обороне.

Защита - это искусство. Она не менее важна, чем атака и контроль мяча. Вы остаетесь без работы, если вы не выигрываете матчи и мало владеете мячом.