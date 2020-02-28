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Ребров: «Надеемся, что полоса неудач „Спартака“ осталась в прошлом году»

сегодня, 21:37

Голкипер «Спартака» Артем Ребров накануне матча 20-го тура РПЛ против «Динамо» поделился эмоциями от возобновления чемпионата.

Друзья, вот-вот в наши жизни вернется большой российский футбол. Для кого-то на экране телевизоров, для иных на стадионе, а для нас на зеленом газоне.

Мы проделали очень серьезную работу на сборах и надеемся, что полоса неудач осталась в прошлом году. А в этот мы входим более сильными, грамотными на поле и злыми. Кто-то из великих говорил, что победа не всегда означает быть первым. Победа — это когда ты стал лучше, чем был. Я надеюсь, что вы, наши болельщики, специалисты и журналисты стали еще лучше. Я верю, что лучше стали и мы.

Ну и ваш покорный слуга тоже не отстает и постоянно совершенствуется!

Месяц назад Ребров продлил контракт со «Спартаком» до лета 2021 года. 

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Все комментарии
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 22:38
спартак вперед я верю что лутшее впереди! позор критикам спартак поднимает голову!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:24
чаще лови мяч и будет всё Ок!
severnyj84
severnyj84
сегодня в 22:15
Всё еще впереди, пердив корячится.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:13
Стандартные слова неудачника.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:53
Это не полоса неудач, это ваше естественное и заслуженное состояние
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:42
Очень похоже на новогоднее обращение президента..)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 21:41
Это только начало.
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