Шильцов: «К сожалению, проиграли принципиальному сопернику»

Полузащитник молодежки «Спартака» Константин Шильцов прокомментировал поражение от «Динамо» в матче молодежного первенства.

К сожалению, проиграли принципиальному сопернику, впечатления, конечно, негативные. Особой радости от своих голов нет. Главное — командный результат, а он отрицательный. Допустили слишком много ошибок, это и привело к поражению, хотя настраивались и готовились очень серьёзно. Это дерби, за нас переживают болельщики, ветераны «Спартака». Очень хотелось их порадовать, но удача отвернулась от нас.

Постараемся исправиться в следующем туре. Провели три сбора, готовились к этому матчу на протяжения всех сборов, изучали соперника, но, видимо, где-то недоработали. В оставшихся матчах мы должны показать другой результат и сделать так, чтобы «Спартак-2» оказался как можно выше в таблице.