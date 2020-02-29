ГлавнаяНовости

Шильцов: «К сожалению, проиграли принципиальному сопернику»

сегодня, 12:13
Динамо (мол)Логотип футбольный клуб Динамо (мол) (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)Спартак (мол)Матч завершен

Полузащитник молодежки «Спартака» Константин Шильцов прокомментировал поражение от «Динамо» в матче молодежного первенства. 

К сожалению, проиграли принципиальному сопернику, впечатления, конечно, негативные. Особой радости от своих голов нет. Главное — командный результат, а он отрицательный. Допустили слишком много ошибок, это и привело к поражению, хотя настраивались и готовились очень серьёзно. Это дерби, за нас переживают болельщики, ветераны «Спартака». Очень хотелось их порадовать, но удача отвернулась от нас.

Постараемся исправиться в следующем туре. Провели три сбора, готовились к этому матчу на протяжения всех сборов, изучали соперника, но, видимо, где-то недоработали. В оставшихся матчах мы должны показать другой результат и сделать так, чтобы «Спартак-2» оказался как можно выше в таблице.

Напомним, что сегодня сыграют взрослые команды

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Парфенов: «Мы приехали с хорошим настроем на игру с ЦСКА»
Сегодня, 13:59 Комментарии2
Овчинников: «Входим в чемпионат с позитивными ожиданиями»
Сегодня, 13:57 Комментарии0
Чернов: «Ничья с „Оренбургом“ на совести Фролова»
Сегодня, 13:09 Комментарии4
Малафеев рассказал, почему забрал сына из спортивной школы «Зенита»
Сегодня, 13:00 Комментарии7
Ерохин: «Финны и датчане могут выстрелить на Евро-2020»
Сегодня, 10:55 Комментарии4
Карпов: «Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой»
Сегодня, 10:10 Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:03
это игра!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100