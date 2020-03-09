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Конте: «„Интер“ только начал свой проект, в отличие от „Ювентуса“»

сегодня, 11:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался после поражения в матче с «Ювентусом»:

Игра была равной до гола. Мы даже начали второй тайм лучше их, но мяч Рэмзи все изменил, прежде всего с точки зрения психологии. Это дало им уверенность. А мы не смогли оправиться от этого удара. Разница между нами и «Ювентусом» составляет 6 очков, если не считать отложенную встречу с «Сампдорией». Это два наших поражения в личных встречах с ними.

Мы пытались удержаться в их темпе. Однако нам нужно учиться, чтобы расти в плане характера и уровня своей игры. Этот матч должен помочь нам спрогрессировать и понять, как далеко мы находимся. Все это не должно нас смущать. Знали, что уступаем им 6 баллов. Они выиграли две встречи, а мы набрали 0 очков. Вот и все. Для конкуренции на самом высоком уровне нам необходимо вырасти в плане характера. Некоторые наши футболисты сильны характером, другие послабее. Должны действовать лучше и быть более решительными.

Мы говорим о «Ювентусе», который каждый сезон за последние восемь лет становится лучше. К ним приходят игроки с опытом и титулами. Наш же проект начался всего 7 месяцев назад. Мы стараемся делать все возможное, но нас нельзя сравнить с командой, которая 8 лет доминирует в Италии. Нам необходимо строить свой проект шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком для того, чтобы достичь уровня «Ювентуса». Все другие команды в Италии слишком далеки от них.

У нас у всех есть семьи, поэтому нас волнует распространение коронавируса. Трудно притворяться, будто ничего не происходит. Надеюсь, что принимаются все меры защиты. Решения же будут принимать власти, а мы можем только принимать их.

Ранее своим мнением об игре поделился наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри.  

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Все комментарии
SuperGobb
SuperGobb ответил Lucky luciano
сегодня в 13:39
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил SuperGobb
    сегодня в 13:38
    С интером еще в 2006 заканчивать нужно было, ахаха)
    это нужно было сделать еще в 60-х после кофе Эрерры
    SuperGobb
    SuperGobb ответил Lewa2708
    сегодня в 13:14
    Это тебе не любительскую опл брать. Ахаха)
    SuperGobb
    SuperGobb
    сегодня в 13:13
    С интером еще в 2006 заканчивать нужно было, ахаха)
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 13:13
    Теперь я начинаю подозревать, что он засланный казачок )))
    Молодцы, Юве, очень тонко)
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    сегодня в 12:42
    парик кончено красавец))получает по 12 млн а результаты не лучше чем у спалетти хахах
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 12:17
    Ну так состав у Челси был приличен + ему купили Канте и Алонсо. А на следующий сезон все испортил своими скандалами.
    Lewa2708
    Lewa2708
    сегодня в 12:04
    А ведь говорил, что в отличие от Клоппа и Гвардиолы взял АПЛ в первом же сезоне, что же тут-то пошло не так у мегатренера
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