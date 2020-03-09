Конте: «„Интер“ только начал свой проект, в отличие от „Ювентуса“»

Главный тренер «Интера» высказался после поражения в матче с «Ювентусом»:

Игра была равной до гола. Мы даже начали второй тайм лучше их, но мяч Рэмзи все изменил, прежде всего с точки зрения психологии. Это дало им уверенность. А мы не смогли оправиться от этого удара. Разница между нами и «Ювентусом» составляет 6 очков, если не считать отложенную встречу с «Сампдорией». Это два наших поражения в личных встречах с ними.

Мы пытались удержаться в их темпе. Однако нам нужно учиться, чтобы расти в плане характера и уровня своей игры. Этот матч должен помочь нам спрогрессировать и понять, как далеко мы находимся. Все это не должно нас смущать. Знали, что уступаем им 6 баллов. Они выиграли две встречи, а мы набрали 0 очков. Вот и все. Для конкуренции на самом высоком уровне нам необходимо вырасти в плане характера. Некоторые наши футболисты сильны характером, другие послабее. Должны действовать лучше и быть более решительными.

Мы говорим о «Ювентусе», который каждый сезон за последние восемь лет становится лучше. К ним приходят игроки с опытом и титулами. Наш же проект начался всего 7 месяцев назад. Мы стараемся делать все возможное, но нас нельзя сравнить с командой, которая 8 лет доминирует в Италии. Нам необходимо строить свой проект шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком для того, чтобы достичь уровня «Ювентуса». Все другие команды в Италии слишком далеки от них.

У нас у всех есть семьи, поэтому нас волнует распространение коронавируса. Трудно притворяться, будто ничего не происходит. Надеюсь, что принимаются все меры защиты. Решения же будут принимать власти, а мы можем только принимать их.