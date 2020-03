Команда Роналдиньо получила поросёнка за победу в финале тюремного турнира

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, заключённый под стражу в Парагвае, принял участие в тюремном футбольном турнире.

Как отмечает источник, в финальном поединке мини-чемпионата команда Роналдиньо победила со счётом 11:2. Экс-полузащитник «Барселоны» забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. За победу в турнире Роналдиньо и его партнёры по команде получат копчёного 16-килограммового поросёнка

Ronaldinho’s prison five-a-side team won the tournament with an 11-2 victory in the Final. The Brazilian scored 5 goals and assisted the other six.



As a prize, he and the rest of his teammates will enjoy a 16 kg smoked pig. pic.twitter.com/VmebEoTKSn