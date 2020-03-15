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Агент Головина — о контракте: «Это абсолютно логичный и закономерный шаг»

сегодня, 11:21

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина прокомментировал подписание нового контракта между игроком и клубом. 

Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, которое Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров «Монако». Да, потребовалось определенное время на адаптацию, это нормально, но на сегодняшний день Александр Головин является ведущим футболистом клуба. Сейчас уже смело можно говорить, что это игрок, востребованный в европейском футболе.

Сложными ли переговоры по новому контракту? Не сказал бы, что были какие-то серьёзные проблемы. Наоборот, нам достаточно быстро удалось найти компромисс и прийти к общему знаменателю с руководством «Монако». Здесь нужно поблагодарить вице-президента и генерального директора клуба Олега Петрова за его профессиональный подход к переговорному процессу.

Как отразится ситуация с коронавирусом? Это форс-мажор, тренировки в «Монако» отменены до 18 марта. Саша пока находится во Франции. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

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Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 13:37
Похоже..превращается в игрока серьезного европейского уровня..Удачи парню..и без травм. В сборной нужны такие ребята..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:11
Зарплата наверняка побольше.
beefs
beefs
сегодня в 11:51
Поздравляем с продолжением контракта...
VIPded
VIPded
сегодня в 11:51
Молодец Саня!
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 11:28
Ну вот! Все по плану! Как и должно быть! Главное без больших травм.
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