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Дзагоев: «Хочется играть молча, спокойно, но не получается»

вчера, 14:00

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих эмоциях во время матчей. 

Эмоции? Мне такие всплески скорее вредят. Начинаю распаляться, нервничать, ошибаться. Я же не искусственно это делаю, а от души (улыбается). Мне хочется играть молча, спокойно, чтобы никому ничего не говорить. Но не получается. Сейчас вот скамейке досталось в игре с «Уралом», наверное, ремонтировать пришлось (смеется). Нужно заводить ребят, потому что совершаются ошибки, из-за этого страдает результат. Поэтому иногда приходится орать.

Ранее Алан Дзагоев рассказал о том, почему у команды случаются спады.

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mensk
mensk
вчера в 18:19
Слабаки и болтуны.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 14:56
Хочешь играть молча используй скотч.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 14:12
Дзага, просто соберись и покажи молодым как надо играть. 😉
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