Дзагоев: «Хочется играть молча, спокойно, но не получается»

Полузащитник ЦСКА рассказал о своих эмоциях во время матчей.

Эмоции? Мне такие всплески скорее вредят. Начинаю распаляться, нервничать, ошибаться. Я же не искусственно это делаю, а от души (улыбается). Мне хочется играть молча, спокойно, чтобы никому ничего не говорить. Но не получается. Сейчас вот скамейке досталось в игре с «Уралом», наверное, ремонтировать пришлось (смеется). Нужно заводить ребят, потому что совершаются ошибки, из-за этого страдает результат. Поэтому иногда приходится орать.