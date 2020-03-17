Гуренко: «Пара осечек, и „Зенит“ может задёргаться»

Экс-игрок «Локомотива», ныне главный тренер минского «Динамо» поделился впечатлениями от победы «железнодорожников» над «Ростовом» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ и высказался о турнирной ситуации в чемпионате России.

— «Локомотив» хорошо использовал все свои моменты, организованно оборонялся. Сказалось мастерство Крыховяка. Но играла вся команда. Кто-то оборонялся, кто-то атаковал. А Крыховяк решил исход матча благодаря индивидуальному мастерству. Нет, уверенная победа на выезде – это не сенсация. В футболе часто бывает так, что можно создать десять моментов и не использовать ни одного. А бывает наоборот. У «Локомотива» не было много моментов, но каждый удар заканчивался голом. Нельзя не отметить, что команда оборонялась хорошо. Ребята бились за результат, поэтому и победили.

— «Локомотив» сейчас главный претендент на вторую путёвку в Лигу чемпионов?

— Считаю, что ещё много матчей осталось. После одной победы так нельзя говорить. Есть пятёрка, в которой всё может поменяться. Соперники очень достойные.

— Может быть команду так мобилизуют слухи, что Сёмина могут убрать, если «Локомотив» не попадает в Лигу чемпионов?

— Юрий Палыч умеет настроить команду. В современном футболе настрой важнее, чем даже тактика. Поэтому он даёт результат. Но я бы относился более спокойно даже к таким результатам.

— Отрыв от «Зенита» в 9 очков не отыграть?

— Всё бывает в футболе. Пара осечек «Зенита», и он может задёргаться. Загадывать ещё очень рано.