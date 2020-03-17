ГлавнаяНовости

Гуренко: «Пара осечек, и „Зенит“ может задёргаться»

сегодня, 04:45

Экс-игрок «Локомотива», ныне главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился впечатлениями от победы «железнодорожников» над «Ростовом» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ и высказался о турнирной ситуации в чемпионате России.

— «Локомотив» хорошо использовал все свои моменты, организованно оборонялся. Сказалось мастерство Крыховяка. Но играла вся команда. Кто-то оборонялся, кто-то атаковал. А Крыховяк решил исход матча благодаря индивидуальному мастерству. Нет, уверенная победа на выезде – это не сенсация. В футболе часто бывает так, что можно создать десять моментов и не использовать ни одного. А бывает наоборот. У «Локомотива» не было много моментов, но каждый удар заканчивался голом. Нельзя не отметить, что команда оборонялась хорошо. Ребята бились за результат, поэтому и победили.

— «Локомотив» сейчас главный претендент на вторую путёвку в Лигу чемпионов?

— Считаю, что ещё много матчей осталось. После одной победы так нельзя говорить. Есть пятёрка, в которой всё может поменяться. Соперники очень достойные.

— Может быть команду так мобилизуют слухи, что Сёмина могут убрать, если «Локомотив» не попадает в Лигу чемпионов?

— Юрий Палыч умеет настроить команду. В современном футболе настрой важнее, чем даже тактика. Поэтому он даёт результат. Но я бы относился более спокойно даже к таким результатам.

— Отрыв от «Зенита» в 9 очков не отыграть?

— Всё бывает в футболе. Пара осечек «Зенита», и он может задёргаться. Загадывать ещё очень рано.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Павлюченко – о приостановке РПЛ: «Наверное, есть вещи поважнее спорта»
Сегодня, 14:28 Комментарии0
Точилин: «Лучше остановить чемпионат, чем играть при пустых трибунах»
Сегодня, 14:23 Комментарии2
Широков: «Не потеряют ли игроки форму из-за приостановки? Новую выдадут»
Сегодня, 14:10 Комментарии6
Самедов: «Приостановка чемпионата – это правильно»
Сегодня, 13:54 Комментарии2
Колосков: «Надо следовать курсу государства — обеспечить безопасность»
Сегодня, 13:49 Комментарии0
Карпин – о приостановке РПЛ: «Если можно будет, то будем тренироваться»
Сегодня, 13:46 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Swaarog
Swaarog
сегодня в 12:58
У Локо полегче график чем у зенита , кто знает кто знает
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 10:20
Пару осечек у зенита...тут же помощь придут Вилков,Еськов,Левников....и все остальные.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 09:22
Дерганные
FROBI
FROBI
сегодня в 08:57
Поздно... на Зените уже КОРОНА(вирус)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:32
Если б догоняльщики исправно набирали очки тогда можно было бы и "подёргаться" ....
А так....
Преследователи на 4-ых потеряли 16 очков...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:22
Были уже осечки, отрыв сократился до 6 очков. А потом бац - и опять 9.
А туров до финиша уже на 3 меньше.
Всё может быть, но встрять может любая команда ,не только Зенит...
порт
порт
сегодня в 08:12
Пару осечек у Локо, и Палыч на грядки к помидорам.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 07:07
Дергайся, не дергайся - результат очевиден...
kastites
kastites
сегодня в 06:24
Пару побед и ЗЕНИТ чемпион !!!!!!!!!!!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:09
Отрыв достаточный.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 05:59
а ты кто ? бывший никчемный игрочишка,а ныне никчемный трениришка...
Зенит Чемпион!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:22
Не тот случай
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100