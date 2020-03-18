Боатенг, Хави Мартинес и Толиссо летом могут покинуть «Баварию»

Стали известны планы «Баварии» на летнее трансферное окно.
Мюнхенцы планируют расстаться с защитником Джеромом Боатенгом и полузащитниками Хави Мартинесом и Корентеном Толиссо. При этом «Бавария» хочет продлить контракты с голкипером Мануэлем Нойером и нападающим Томасом Мюллером, а также выкупить хавбека Ивана Перишича, который принадлежит «Интеру».
Сообщается, что неизвестно, продлит защитник Давид Алаба контракт с мюнхенским клубом, который заканчивается в 2021 году. По слухам им интересуются «Барселона» и «Реал».
Ранее стало известно, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич встретился с агентами вингера «Ман Сити» Лероя Сане.