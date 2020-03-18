Боатенг, Хави Мартинес и Толиссо летом могут покинуть «Баварию»

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сегодня, 11:43

Стали известны планы «Баварии» на летнее трансферное окно.

Мюнхенцы планируют расстаться с защитником и полузащитниками и . При этом «Бавария» хочет продлить контракты с голкипером и нападающим , а также выкупить хавбека , который принадлежит «Интеру».

Сообщается, что неизвестно, продлит защитник контракт с мюнхенским клубом, который заканчивается в 2021 году. По слухам им интересуются «Барселона» и «Реал».

Ранее стало известно, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич встретился с агентами вингера «Ман Сити» Лероя Сане.