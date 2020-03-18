ГлавнаяНовости

Боатенг, Хави Мартинес и Толиссо летом могут покинуть «Баварию»

сегодня, 11:43

Стали известны планы «Баварии» на летнее трансферное окно.

Мюнхенцы планируют расстаться с защитником Джеромом Боатенгом и полузащитниками Хави Мартинесом и Корентеном Толиссо. При этом «Бавария» хочет продлить контракты с голкипером Мануэлем Нойером и нападающим Томасом Мюллером, а также выкупить хавбека Ивана Перишича, который принадлежит «Интеру».

Сообщается, что неизвестно, продлит защитник Давид Алаба контракт с мюнхенским клубом, который заканчивается в 2021 году. По слухам им интересуются «Барселона» и «Реал».

Ранее стало известно, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич встретился с агентами вингера «Ман Сити» Лероя Сане.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Интер» рассматривает возможность трансфера Ачерби
Сегодня, 15:50 Комментарии0
Слухи«Ман Сити» интересуется Ауаром
Сегодня, 14:55 Комментарии0
Слухи«Интер» следит за защитником «Олимпиакоса» Цимикасом
Сегодня, 13:51 Комментарии0
Слухи«Барселона» может снова отдать Коутиньо в аренду с правом выкупа
Сегодня, 13:41 Комментарии4
Слухи«Барселона» может дать второй шанс Коутиньо
Сегодня, 12:56 Комментарии4
СлухиМарсьяль может заменить Лаутаро в «Интере»
Сегодня, 12:38 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 12:05
Интеру деньги пригодятся , так что буду рад выкупу Баварии Перишича.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:51, ред.
Дождемся лето и посмотрим.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100