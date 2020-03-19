«Бавария» решила проводить тренировки по видеосвязи

Главный тренер «Баварии» сообщает, что в клубе приняли решение о создании видеоконференции для проведения тренировок в условиях карантина.

Мы все должны стараться позитивно относиться к ситуации, мы тренеры, вся наша функциональная команда, игроки. Вчера в одиннадцать часов мы впервые провели нашу «кибер-тренировку». Все были мотивированы, все сделали это очень хорошо. Важно, чтобы мы ежедневно поддерживали связь.

Будет общая группа для тренировки. Кроме того, я уже начал обмениваться видео-звонками с небольшими группами игроков. Наша тренерская команда запланировала занятия, которые могут длиться 90 минут или только 75 минут, в зависимости от фокуса тренировки.