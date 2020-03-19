«Бавария» решила проводить тренировки по видеосвязи

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщает, что в клубе приняли решение о создании видеоконференции для проведения тренировок в условиях карантина.
Мы все должны стараться позитивно относиться к ситуации, мы тренеры, вся наша функциональная команда, игроки. Вчера в одиннадцать часов мы впервые провели нашу «кибер-тренировку». Все были мотивированы, все сделали это очень хорошо. Важно, чтобы мы ежедневно поддерживали связь.
Будет общая группа для тренировки. Кроме того, я уже начал обмениваться видео-звонками с небольшими группами игроков. Наша тренерская команда запланировала занятия, которые могут длиться 90 минут или только 75 минут, в зависимости от фокуса тренировки.
Ранее голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о том, что во время паузы в Бундеслиге из-за угрозы распространения коронавируса футболистам не будут выплачивать зарплату.