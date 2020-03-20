Рац: «Играя в Украине, даже не знал об интересе „Тоттенхэма“ и „Эвертона“»

Бывший защитник «Шахтера» и «Вест Хэма» рассказал, что за время его карьеры в украинском клубе ему поступали предложения от «Тоттенхэма» и «Эвертона», но он об этом не был осведомлен.

Агент, который помог попасть в Премьер-Лигу (в «Вест Хэм»), сказал мне, что счастлив, так как ему наконец-то удалось заполучить меня. Я удивился, услышав это, и спросил, что он имеет в виду. Он расказал, что работал скаутом в «Тоттенхэме» и «Эвертоне», эти клубы очень хотели приобрести меня, но им не удалось договориться.

Я не слышал ни о каких предложениях, но это правда, что у меня не было агента. Видимо, из-за этого мой контракт с «Шахтером» так часто менялся. Я думаю, что за 10 лет моя зарплата выросла примерно в 8 раз.